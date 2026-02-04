БЕСЛАН ДЖОПУА: ГОД СЕЛА – ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ, ЗАНЯТОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба объявил 2026 год в Абхазии Годом села. Он подчеркнул, что сельские жители – носители языка и традиций – являются опорой национальной идентичности, а само село – фундаментом развития страны.

«Абхазское село помогает нам сохранять связь с корнями и национальное единство в эпоху глобализации. Сохранить село – значит сохранить нашу страну и народ», – отметил глава государства.

16 января премьер-министр Владимир Делба на совещании в Кабинете министров, посвященном вопросам развития сельских территорий, отметил, что поддержка сельских территорий и сельчан – это ключевое направление социально-экономического развития нашей страны.

«Сельское хозяйство является одной из главных отраслей экономики, способных стимулировать ее рост», – сказал Делба.

Беслан Джопуа, министр сельского хозяйства Абхазии, в интервью Апсныпресс поделился планами министерства и рассказал о мерах поддержки, которые будут доступны сельским жителям в 2026 году.

– Как Министерство сельского хозяйства Абхазии отреагировало на то, что 2026 год был объявлен Годом села?

– Объявление 2026 года Годом села в послании президента Парламенту вызвало положительную реакцию у наших аграриев. Это решение было подкреплено инициативой Бадры Гунба выделить 500 миллионов рублей на развитие сельского хозяйства, что вдвое больше запланированной суммы. Такое удвоение финансирования свидетельствует о том, что руководство делает большие ставки на развитие сельскохозяйственного сектора и села в целом.

Год села подразумевает не только поддержку сельского хозяйства, но и содействие в улучшении инфраструктуры села, повышении занятости населения и улучшении качества жизни сельских жителей. Все эти действия направлены на усиление связи села с производством сельскохозяйственной продукции.

Мы восприняли это с большой радостью, однако понимаем, что перед нами лежит огромная ответственность. С начала года мы оптимизируем наши штаты, готовясь к выполнению поставленных задач. Мы планируем объявить замещение вакантных должностей, чтобы привлечь молодых специалистов – агрономов, инженеров, механиков, которые получили образование как в нашем университете, так и за пределами Абхазии. Для этого мы обратились за поддержкой в Абхазский государственный университет и к районным властям с целью формирования команды из нескольких молодых специалистов, способных обеспечить трудоспособность и эффективность нашего аппарата. Они могли бы ездить по сёлам, проверять те проекты, которые проходят по программе. Мы планируем утвердить новую программу, создать соответствующую комиссию и заняться освоением выделенных средств.

– Какие шаги будет предпринимать Министерство сельского хозяйства в связи с объявленным Годом села?

– Задача перед министерством непростая. Ранее мы с трудом осваивали и меньшие суммы, ведь один проект может стоить от 300 тысяч до полутора миллиона, что усложняет процесс изучения и утверждения проектов. Каждое решение должно приниматься не в кабинете, а после выездных проверок, чтобы убедиться в готовности и способности получателей к реализации проектов. Это делается для импортозамещения и продвижения местной продукции на прилавках и на экспорт. Мы стремимся создать условия для того, чтобы наши ресурсы приносили пользу не только отдельным семьям, но и всей экономике. За последние годы мы уже ввели в оборот около 500–600 гектаров заброшенных земель. Это способствует росту самозанятости среди сельчан. Мы можем ответственно заявить, что ежегодно количество самозанятых увеличивается на 100-120 человек, и мы уверены, что эта тенденция сохранится.

Программа успешно реализуется уже четыре года, и мы планируем её продолжать. Кроме того, из 500 миллионов рублей, выделенных на развитие сельского хозяйства, каждое село получит по одному миллиону. Это отдельная программа, связанная не только с сельским хозяйством, но и улучшением жилищно-коммунальных условий крестьян, сельского быта и многого другого. Эти средства также позволят сельским жителям реализовать свои идеи в области сельскохозяйственного производства.

– Какие меры будут предприняты для улучшения реализации товаров и импортозамещения? Можем ли мы обеспечить предпринимателям гарантированный сбыт?

– Ситуация с реализацией фермерских продуктов за пределами Абхазии довольно сложная. В качестве примера рассмотрим ситуацию с мёдом. За последние годы на нужды пчеловодов из бюджета было выделено более 23 миллионов рублей. На эти средства закуплено более полутора тысяч пчелопакетов, медогонки, а также приобретена линия для производства вощины. Одними из главных являются проблемы сбыта и упрощения процедуры вывоза через границу. Также необходим строгий контроль над ввозом дешевой импортной продукции, которая уступает абхазскому меду по качеству и мешает реализации меда отечественного. Для выхода на внешние рынки, в первую очередь российский, нам необходимо обеспечить аккредитацию производств и соответствие международным стандартам.

Это касается, в частности, упаковки и сертификации меда. Здесь ключевую роль играет лаборатория, способная проводить все необходимые анализы и выдавать сертификаты происхождения. Она нами уже закуплена, но для того, чтобы ввести её в действие, нужны дополнительные меры. Некоторые реактивы, необходимые для её полноценной работы, вывозить из России запрещено, а в Абхазии их нет. Мы уже обратились к торговым представителям России в Абхазии, и с их помощью этот вопрос будет решён в ближайшее время. Также в ходе недавней встречи с пчеловодами президент дал поручение до конца января подготовить предложения по решению всех поставленных вопросов.

– Планирует ли министерство стимулировать развитие малых предприятий?

– В первую очередь нам необходимо развитие инфраструктуры и логистики. Реализация крупных перерабатывающих комплексов, таких как заводы по переработке орехов, хурмы, фейхоа, мандаринов и других фруктов, поможет снизить потери продукции и увеличить её добавленную стоимость. Важно также открывать и небольшие цеха по изготовлению сухофруктов, стимулировать развитие малых предприятий. Кроме того, важна поддержка внутренних торговых точек: создание условий для реализации местной продукции в курортных зонах и туристических местах, например Бзыбском ущелье. Это позволит местным производителям, включая пчеловодов, иметь постоянные точки сбыта.

– Какие изменения в сфере сельского хозяйства произошли после визита министра сельского хозяйства России Оксаны Лут?

– К нам прибыли специалисты РосАгрохимслужбы из Крыма для изучения почвы. Они провели агрохимическое и экологическое обследование земель Гулрыпшского, Галского, Ткуарчалского и Гудаутского районов республики, чтобы оценить пригодность участков для закладки многолетних насаждений орехоплодных и цитрусовых культур. Министерству сельского хозяйства России было поручено обеспечить отечественные кондитерские предприятия внутренним сырьем, таким как фисташки, миндаль и др. Земли и климат Абхазии, по исследованиям российских специалистов, оказались более пригодными для этой цели по сравнению с условиями в Краснодарском крае. Эксперты из России также посетили Галский и Очамчырский районы, встретились с местными крестьянами, занимающимися выращиванием орехов, и обсудили с ними возможность поддержки фермеров. Сотрудники РосАгрохимслужбы помогут привести в порядок ореховые плантации, улучшить их обработку и обеспечить закупку качественной продукции.

Мы также планируем в скором времени обсудить наши актуальные проблемы в Министерстве сельского хозяйства России. Взаимоотношения между нашими странами открывают возможности для создания совместных предприятий, что позволит не просто оказать разовую помощь, а стимулировать развитие сельского хозяйства в долгосрочной перспективе.

– Какие шаги предпринимает Министерство сельского хозяйства для увеличения потенциала аграрных районов Абхазии? Есть ли удачные примеры реализованной работы?

– В приоритете остаются районы, где туристическая деятельность неактивна, такие как Гудаутский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский. Они обладают значительным потенциалом как в агротуризме, так и в сельском хозяйстве. В Ткуарчалском районе нами был успешно запущен завод по переработке орехов. Он работает стабильно. Кроме того, 100 гектаров ореховых плантаций приведены в порядок при поддержке государства. К тому же в рамках нашей программы было закуплено и роздано населению от 25 до 70 тысяч саженцев мандаринов сорта «сентябрьский». Этот ранний сорт позволяет начинать сбор урожая значительно раньше, чем обычно, благодаря чему уже второй год сезон сбора открывается с началом созревания раннеспелых сортов.

– Могут ли рассчитывать сельчане на поддержку животноводства?

– Министерство сельского хозяйства продолжит поддержку подсобных хозяйств и фермеров, занимающихся животноводством. Основной проблемой для нас является нехватка кормовой базы. Импорт кормов из-за рубежа делает животноводство невыгодным. Чтобы решить эту проблему, мы предоставляем технику, которая позволяет фермерам самостоятельно заготавливать корма, например, силос. Кроме того, государство оказывает поддержку, предоставляя необходимые материалы для эффективного ведения хозяйства. Одними из самых успешных проектов в этом направлении являются рыболовные хозяйства по выращиванию форели, осетра, карпа и др.

– Какие инициативы могут быть внедрены для усиления уже существующих успешных сельскохозяйственных программ?

– Привлечение инвестиций будет одним из основных направлений развития сельского хозяйства в Абхазии. В рамках программы льготного кредитования, реализуемой по Соглашению между Абхазией и Россией, в Абхазии было построено несколько значимых предприятий. Среди них стоит отметить винодельческое хозяйство в селе Лабра Очамчырского района и Гулрыпшский перерабатывающий комплекс, которые уже функционируют на серьезном уровне. Эти объекты способны стимулировать развитие сельского хозяйства. В Абхазии также присутствуют серьезные инвесторы, вкладывающие значительные средства – 60, 100, 150 миллионов и более – в проекты по выращиванию ягодных культур, таких как голубика в Галском районе и цитрусовые направления – в Гагрском. Это, конечно, может быть стимулом для развития сельского хозяйства, но этого недостаточно.

Абхазия должна продолжать сотрудничество с Министерством сельского хозяйства России, организовывать совместные встречи для привлечения новых крупных инвесторов. Наша задача – создать для них благоприятные условия, чтобы они могли эффективно работать в аграрной промышленности Абхазии.

– Какие культуры имеют потенциал для развития? Стоит ли возрождать традиционные культуры, такие как чай и табак?

– Что касается чая, в настоящее время у нас нет возможности восстанавливать чайную отрасль.

Сегодняшние проекты, рассчитанные на 10-15 гектаров, не могут решить существующие проблемы. Наши фабрики разрушены, а плантации устарели. Многие из этих плантаций были посажены ещё в 30-х – 40-х годах, и они биологически изношены, что сказывается на качестве продукции. Если появятся инвесторы, заинтересованные в восстановлении чайной промышленности, Абхазия готова предложить им соответствующую инфраструктуру и площади. Однако пока такие инвесторы не находятся, поскольку чайная отрасль требует значительных вложений, а рентабельность сомнительна. Конкуренция на рынке чая сложна, и экономические реалии не способствуют её развитию в Абхазии.

Восстановление табачной отрасли более перспективно, поскольку спрос на табак всё ещё существует. У нас есть специалисты и подходящие площади. Также нужно обратить внимание на другие традиционные культуры Абхазии, которые могут иметь перспективу развития, например, эфиромасличные культуры.

– Какие меры предпринимаются для привлечения инвесторов в сельскохозяйственный сектор Абхазии?

– Мы предлагаем Министерству сельского хозяйства России рассмотреть возможности для привлечения инвестиций в сельскохозяйственный сектор Абхазии. Если мы сможем создать благоприятные условия для инвесторов, предоставить им налоговые и логистические льготы, это может привлечь множество производителей, заинтересованных в нашем климате. Благодаря Соглашению между Россией и Абхазией, можно перевозить продукцию между странами без уплаты пошлин, что делает наше предложение ещё более привлекательным для инвесторов. Многие российские инвесторы, работающие за рубежом, сталкиваются с транспортными трудностями, которых в случае с Абхазией можно избежать. Мы делаем серьёзные ставки на привлечение инвестиций в сельское хозяйство, наряду с государственной поддержкой. Наша цель – эффективно использовать выделенные 500 миллионов, что улучшит благосостояние наших сельских жителей.