Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ В СВЯЗИ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ЯГАНОВА

Новости Среда, 04 февраля 2026 20:39
ГЕНПРОКУРАТУРА НАЧАЛА ПРОВЕРКУ В СВЯЗИ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ЯГАНОВА

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. По поручению Генерального прокурора Республики Абхазия Агрба А.Н. начата проверка по факту распространенной в социальной сети «Facebook» публикации с высказываниями Яганова Ибрагима Хасанбиевича, оправдывающего действия боевиков Госсовета Грузии, умышленно поразивших в воздухе над с. Лата Гулрыпшского района вертолет Российских военно-воздушных сил, в результате которого заживо сгорели 85 человек, в том числе 35 детей, вылетевших 14 декабря 1992 года из блокадного г.Ткуарчал.

По результатам проверки будут приняты меры, предусмотренные законодательством Республики Абхазия.

