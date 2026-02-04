 

ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Новости Среда, 04 февраля 2026 21:00
ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым. Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Российской Федерации Алхас Квициниа, первый замминистра Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач, заместитель начальника управления по работе с соотечественниками и обеспечению информационной политики Георгий Яковлев.

Cтороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с углублением партнёрства между Абхазией и Москвой.

Абхазская сторона выразила заинтересованность в перенятии столичного опыта по таким важным направлениям диалога как: культурный и гуманитарный обмен; туризм и инвестиции; развитие креативной экономики; социальная сфера и инфраструктура.

Министр иностранных дел подчеркнул стратегический характер отношений и выразил заинтересованность республики в перенятии опыта Москвы по передовым решениям в сферах цифровизации и социальной политики.

«Это служит для нас ориентиром и бесценным опытом, который мы намерены творчески применять у себя в стране с вашей поддержкой», – заявил Олег Барциц.

Особую признательность министр выразил за поддержку в реконструкции Павильона «Абхазия» на ВДНХ.

«Эта современная площадка станет знаковым местом притяжения, живым символом абхазской культуры и духа в сердце России. Ваша постоянная поддержка этого проекта имеет для нас колоссальное значение», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Одним из направлений дальнейшего сотрудничества министр отметил развитие креативной экономики.

«Мы рассчитываем на содействие Правительства Москвы в установлении партнерских отношений с Агентством креативных индустрий с целью создания современной экосистемы для креативных индустрий в Абхазии, которая станет драйвером роста и самореализации нового поколения. Уверен, что наши совместные проекты дадут быстрые и качественные результаты», – сказал Олег Барциц.

На встрече, прошедшей в конструктивной и дружественной атмосфере, была озвучена консолидированная позиция о необходимости эффективного сотрудничества на высоком, предметном уровне. Стороны подтвердили намерение наполнить сотрудничество конкретными проектами и перевести его в плоскость практической реализации.

