К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 66-МУ РАУНДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ
Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц, замминистра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина и Государственного советника президента Республики Южная Осетия Константина Кочиева.
В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 66-му раунду Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Стороны подтвердили настрой на тесную координацию позиций по ключевым вопросам повестки дня дискуссий с акцентом на обеспечение прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.
Была отмечена важность выработки юридически обязывающих гарантий о неприменении силы Грузией в отношении Абхазии и Южной Осетии.
