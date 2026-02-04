 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 66-МУ РАУНДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ

Новости Среда, 04 февраля 2026 21:04
Оцените материал
(0 голосов)
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 66-МУ РАУНДУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДИСКУССИЙ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц, замминистра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина и Государственного советника президента Республики Южная Осетия Константина Кочиева.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 66-му раунду Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Стороны подтвердили настрой на тесную координацию позиций по ключевым вопросам повестки дня дискуссий с акцентом на обеспечение прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

Была отмечена важность выработки юридически обязывающих гарантий о неприменении силы Грузией в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 04 февраля 2026 21:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА МИД АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.