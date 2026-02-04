ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия состоялось закрытое заседание Комитета по обороне и национальной безопасности, на которое были приглашены генеральный прокурор Адгур Агрба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба и начальник паспортного управления МВД Республики Абхазия Астамур Колбая.
В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с деятельностью МВД Республики Абхазия, выдачей паспортов и водительских удостоверений Российской Федерации, и иные вопросы.
По данным темам состоялся обмен мнениями.
Комитет по обороне и национальной безопасности заявляет, что на заседании не принималось каких-либо решений по обсуждаемым вопросам.
Распространяемая некоторыми интернет-ресурсами информация о принятии депутатами решений и рекомендаций не соответствует действительности.
