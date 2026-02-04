 

ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Среда, 04 февраля 2026 21:29
ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 4 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Парламенте Республики Абхазия состоялось закрытое заседание Комитета по обороне и национальной безопасности, на которое были приглашены генеральный прокурор Адгур Агрба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба, заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба и начальник паспортного управления МВД Республики Абхазия Астамур Колбая.

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с деятельностью МВД Республики Абхазия, выдачей паспортов и водительских удостоверений Российской Федерации, и иные вопросы.

По данным темам состоялся обмен мнениями.

Комитет по обороне и национальной безопасности заявляет, что на заседании не принималось каких-либо решений по обсуждаемым вопросам.

Распространяемая некоторыми интернет-ресурсами информация о принятии депутатами решений и рекомендаций не соответствует действительности.

