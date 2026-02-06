 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АБХАЗИИ В СФЕРЕ ГАСТРОНОМИИ СМОГУТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пятница, 06 февраля 2026
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АБХАЗИИ В СФЕРЕ ГАСТРОНОМИИ СМОГУТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 6 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Лана Киут приняла участие в телемосте «Сухум-Красноярск» и пресс-конференции, которые прошли в Sputnik-Абхазия по вопросам организации участия в программе бесплатного дополнительного профессионального образования для специалистов гастрономической индустрии.

В рамках телемоста, заместитель директора по учебной работе Института гастрономии Сибирского федерального университета Елена Мягкова провела презентацию курсов. Курсы института гастрономии СФУ – оффлайн и онлайн, охватывают все направления ресторанного бизнеса: от менеджмента и управления

предприятием до узких и специализированных для шеф-поваров, кондитеров и барменов.

Сто граждан Абхазии смогут пройти обучение в Институте гастрономии на бесплатной основе.

«Проект является частью стратегии по развитию бизнеса. Предлагаемые программы направлены не только на повышение квалификации действующих специалистов, но и на стимулирование инноваций и конкурентоспособности», – сказал менеджер Объединения пансионатов Курорта Пицунда Азамат Багателия.

Вице-президент ТПП Лана Киут на пресс-конференции подчеркнула, что палата, как организация, тесно работающая с предпринимателями, совместно с Минтуризма возьмёт на себя задачу по формированию делегации для участия в этом проекте. «Мы собрали здесь самых разных представителей бизнес-сообщества – это и члены ТПП, и постоянные участники нашего ежегодного «Праздника сладости» – мероприятия, ставшего визитной карточкой в сфере кондитерского мастерства, а также рестораторы, руководители средних учебных заведений и частные кондитеры. Это прекрасная возможность вывести свой бизнес на новый уровень, это инвестиция в себя и в развитие своего бизнеса», – считает Лана Киут.

В программах могут принять участие представители гастроиндустрии различных сфер деятельности.

Наименование курсов:

– управление предприятием питания;

– базовый курс для поваров и кондитеров;

– курсы для начинающих сомелье;

– «Meet the mea» для поваров с опытом;

– курсы для опытных кондитеров;

– продвинутые курсы для шеф-поваров.

Для участия в программе необходимо заполнить заявку в Минтуризма и Торгово-промышленной палате Абхазии.

В СУХУМЕ ПРОШЁЛ ВОРКШОП ОБ ЭНДЕМИЧНЫХ СОРТАХ ВИНОГРАДА
