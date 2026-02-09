ЮРИЙ ХАГУШ УТВЕРЖДЕН В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ ГАГРСКОГО РАЙОНА, А РУСТАМ АГРБА – ПИЦУНДЫ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Депутаты Собрания Гагрского района дали согласие на утверждение главой администрации Гагрского района Юрия Хагуш. На открытом заседании депутаты проголосовали за Юрия Хагуш как за кандидатуру, представленную президентом Республики Абхазия согласно законодательству.

На заседании присутствовали вице-президент республики Беслан Бигвава и руководитель Администрации президента Беслан Эшба.

Официальное обращение президента на имя Собрания зачитал руководитель Администрации президента Беслан Эшба.

***

Рустам Агрба утвержден в должности главы Администрации Пицунды.

Обращение главы государства городскому Собранию зачитал первый замруководителя администрации президента Дмитрий Шамба.

Решение депутаты Собрания приняли единогласно.

***

Выборы в местные органы самоуправления прошли в Абхазии 8 ноября. После них, согласно законодательству, президент представляет депутатам кандидатуры глав городов и районов на утверждение.

Уже утверждены главы Очамчырского, Сухумского, Гулрыпшского, Галского и Гагрского районов, Нового Афона и Сухума.