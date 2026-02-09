 

СТУДЕНЧЕСКИЙ АВТОБУС ЗАПУСТИЛИ В СУХУМЕ

Новости Понедельник, 09 февраля 2026 18:32
СТУДЕНЧЕСКИЙ АВТОБУС ЗАПУСТИЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме запустили студенческий автобус, который курсирует в одном направлении ежедневно, кроме выходных и праздников.

Водитель Рустем Салихов рассказал Sputnik, что транспорт был переполнен.

«Вместимость автобуса составляет 54 человека. Людей было много для первого рейса, все студенты были довольны, улыбались и благодарили за то, что у них появилась такая возможность», – сообщил он.

Маршрут начинается в 08:20 у ресторана «Абырлаш» в Новом районе. Далее он следует по улицам Гумистинская – Агрба – Киараз – Аргун – Гумистинская – Эшба – Дзидзария – Дбар – Лакоба – Университетская, 1.

Стоимость проезда — 15 рублей.

Рейсы автобуса были запущены по решению главы администрации Сухума Тимура Агрба, чтобы снизить финансовую нагрузку на студентов и их семьи.

