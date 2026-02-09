 

ОЛЕГ БАРЦИЦ НАГРАЖДЁН РОССИЙСКИМ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ»

Сухум. 9 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Всероссийская общественная организация Героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России» наградила министра иностранных дел Абхазии Олега Барциц знаком отличия «Трудовая доблесть». Министру также вручили почетную грамоту «за активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм и вклад во славу России».

Президент «Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия», представитель общественной организации «Трудовая доблесть России» Наталия Мезенцева выразила благодарность министру за теплый прием.

«У Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» есть свои отделения в разных странах. Мы недавно открыли представительство в Греции, а также планируем открыть их в Сербии и Китае. В Америке мы также вручали награды сенатору. Сейчас мы наблюдаем, как укрепляются и расширяются связи между Россией и Абхазией. В условиях современных вызовов и угроз работа министров иностранных дел приобретает особое значение. Дипломатия позволяет решать многие проблемы и предотвращать конфликты. Ваш вклад в развитие добрососедских отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией заслуживает большого уважения», – отметила Мезенцева.

Приветствуя гостей, глава МИД Абхазии Олег Барциц подчеркнул активное развитие сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, которое в последнее время получило дополнительный импульс.

«Для нашей страны партнерство и дружба с Россией имеют первостепенное значение. Взаимодействие происходит по многим направлениям, в том числе и в духовной сфере. Хотел бы выразить вам сердечную благодарность за вашу деятельность», – сказал Барциц.

Он также поблагодарил игумена Игнатия (Киут) за сотрудничество с Благотворительным фондом святого мученика Вонифатия.

