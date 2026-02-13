ПРЕЗИДЕНТ ОТБЫЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВУ
Новости Пятница, 13 февраля 2026 13:22
Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба отбыл с рабочим визитом в Москву. Запланирован ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.
Будет затронут широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.
