 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ КЕЛЕШБЕЯ ЧАЧБА

Новости Пятница, 13 февраля 2026 13:17
Оцените материал
(0 голосов)
СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ КЕЛЕШБЕЯ ЧАЧБА

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по увековечению памяти владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. Комиссию возглавил вице-президент Республики Абхазия Бигвава Б.В.

В состав комиссии входят:

Нанба Д.Э. – вице-премьер Республики Абхазия;

Агрба Т.М. – глава администрации г. Сухум;

Адлейба А.С. – член Союза художников Республики Абхазия;

Авидзба А.Ф. – ведущий научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа;

Арсалия Э.А. – директор Центрального выставочного зала Союза художников Республики Абхазия;

Ашуба А.Э. – директор АбИГИ им. Д.И. Гулиа;

Габелия А.Н. – декан исторического факультета Абхазского государственного университета;

Джапуа З.Д. – президент Академии наук Абхазии;

Джения В.В. – председатель Союза художников Республики Абхазия;

Джопуа Б.Р. – член Союза художников Республики Абхазия;

Джопуа А.И. – директор Абхазского государственного музея;

Инал-ипа А.А. – директор государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Сухумская крепость»;

Кове Д.В. – министр культуры Республики Абхазия;

Салакая С.Ш. – старший научный сотрудник отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии;

Сангулия Г.А. – начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;

Цулая Г.В. – помощник вице-президента Республики Абхазия – секретарь Государственной комиссии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 13 февраля 2026 13:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТИМУР АГРБА ПОСЕТИЛ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВОСПИТАННИЦ СЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЮСШ №1 ПРЕЗИДЕНТ ОТБЫЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.