СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ КЕЛЕШБЕЯ ЧАЧБА
Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по увековечению памяти владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. Комиссию возглавил вице-президент Республики Абхазия Бигвава Б.В.
В состав комиссии входят:
Нанба Д.Э. – вице-премьер Республики Абхазия;
Агрба Т.М. – глава администрации г. Сухум;
Адлейба А.С. – член Союза художников Республики Абхазия;
Авидзба А.Ф. – ведущий научный сотрудник АбИГИ им. Д.И. Гулиа;
Арсалия Э.А. – директор Центрального выставочного зала Союза художников Республики Абхазия;
Ашуба А.Э. – директор АбИГИ им. Д.И. Гулиа;
Габелия А.Н. – декан исторического факультета Абхазского государственного университета;
Джапуа З.Д. – президент Академии наук Абхазии;
Джения В.В. – председатель Союза художников Республики Абхазия;
Джопуа Б.Р. – член Союза художников Республики Абхазия;
Джопуа А.И. – директор Абхазского государственного музея;
Инал-ипа А.А. – директор государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Сухумская крепость»;
Кове Д.В. – министр культуры Республики Абхазия;
Салакая С.Ш. – старший научный сотрудник отдела истории АбИГИ им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии;
Сангулия Г.А. – начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;
Цулая Г.В. – помощник вице-президента Республики Абхазия – секретарь Государственной комиссии.
