ТИМУР АГРБА ПОСЕТИЛ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВОСПИТАННИЦ СЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЮСШ №1
Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Показательные выступления воспитанниц секции художественной гимнастики при ДЮСШ № 1 прошли в Сухуме. Ровно три года назад при Детско-юношеской спортивной школе открыли секцию художественной гимнастики. Сегодня маленькие гимнастки показывали каких результатов достигли за 3 года.
Выступали самые юные воспитанницы секции, а также спортсменки, которые уже выступают с предметами.
Мероприятие посетили глава администрации Сухума Тимур Агрба, его заместитель Астамур Ашуба, начальник Управления образования Астанда Таркил, директор Департамента по вопросам молодежи и спорта Эльза Хагба.
