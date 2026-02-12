 

ТИМУР АГРБА ПОСЕТИЛ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВОСПИТАННИЦ СЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЮСШ №1

Четверг, 12 февраля 2026 21:03
ТИМУР АГРБА ПОСЕТИЛ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВОСПИТАННИЦ СЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЮСШ №1

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Показательные выступления воспитанниц секции художественной гимнастики при ДЮСШ № 1 прошли в Сухуме. Ровно три года назад при Детско-юношеской спортивной школе открыли секцию художественной гимнастики. Сегодня маленькие гимнастки показывали каких результатов достигли за 3 года.

Выступали самые юные воспитанницы секции, а также спортсменки, которые уже выступают с предметами.

Мероприятие посетили глава администрации Сухума Тимур Агрба, его заместитель Астамур Ашуба, начальник Управления образования Астанда Таркил, директор Департамента по вопросам молодежи и спорта Эльза Хагба.

