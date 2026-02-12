ТИМУР АГРБА ПОСЕТИЛ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВОСПИТАННИЦ СЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЮСШ №1

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Показательные выступления воспитанниц секции художественной гимнастики при ДЮСШ № 1 прошли в Сухуме. Ровно три года назад при Детско-юношеской спортивной школе открыли секцию художественной гимнастики. Сегодня маленькие гимнастки показывали каких результатов достигли за 3 года.