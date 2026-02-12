 

Новости Четверг, 12 февраля 2026 20:50
РОССИЯ ВЕДЕТ РАБОТУ НАД РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ ВСЕХ ПУТЕЙ НА КАВКАЗЕ

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Россия может восстановить железнодорожное сообщение с Грузией через Абхазию Восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией рассматривается как ключ к транспортной связанности Кавказа и соседних государств, отметил вице-премьер Алексей Оверчук.

По словам Оверчука, этот маршрут имеет стратегическое значение для укрепления транспортно-логистической связанности на Кавказе, что, по его мнению, критически важно для обеспечения мира, стабильности и экономического развития всех стран региона – Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Турции и России.

Вице-премьер отметил, что Россия рассчитывает на конструктивный подход всех государств региона при реализации этого проекта. Он также сообщил, что по просьбе Армении Москва начинает переговоры по восстановлению двух участков железных дорог, которые соединят армянскую сеть с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх и Турции в районе Ахуряна.

Оверчук уточнил, что протяженность этих участков составляет около 1,6 км и 12,4 км. В рамках переговоров предстоит определить технические, финансовые и организационные аспекты реализации проекта. Российская сторона, по словам Оверчука, высоко ценит доверие и интерес Армении к российским технологиям и опыту в железнодорожном строительстве.

Вице-премьер добавил, что Россия продолжает работу по разблокированию всех нарушенных транспортных путей на Кавказе. Как отметил Оверчук, восстановление железнодорожных маршрутов в регионе позволит России получить прямой выход по железной дороге к Нахичеванской автономной республике Азербайджана, Турции с доступом к портам Средиземного моря, а также Ирану с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первая партия российского зерна прибыла в Армению по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана. Позже Грузинская железная дорога перевезла азербайджанскую нефть в Армению бесплатно в разовом порядке.

А грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия станет региональным центром стабильности и логистики в новых условиях переоценки торговых путей.

Последнее изменение Четверг, 12 февраля 2026 21:02

