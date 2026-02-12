 

ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ВСТУПИЛИ В ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Четверг, 12 февраля 2026
Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В паспортном отделе по городу Сухум ПУ МВД РА лица, вступившие в гражданство Республики Абхазия, торжественно дали клятву гражданина Республики Абхазия.

Процедура является обязательной для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приобрели, либо восстанавливаются в гражданстве Республики Абхазия.

Прочитано 8 раз

