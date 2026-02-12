ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ВСТУПИЛИ В ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Новости Четверг, 12 февраля 2026 20:45
Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В паспортном отделе по городу Сухум ПУ МВД РА лица, вступившие в гражданство Республики Абхазия, торжественно дали клятву гражданина Республики Абхазия.
Процедура является обязательной для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приобрели, либо восстанавливаются в гражданстве Республики Абхазия.
