ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ВСТУПИЛИ В ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В паспортном отделе по городу Сухум ПУ МВД РА лица, вступившие в гражданство Республики Абхазия, торжественно дали клятву гражданина Республики Абхазия.

Процедура является обязательной для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, которые приобрели, либо восстанавливаются в гражданстве Республики Абхазия.