МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА БАГРАТА БАРМЫШАВА ВОЗВРАЩЕНЫ В СУХУМСКИЙ СУД НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Как сообщалось ранее в СМИ, следственным отделом УВД по г. Сухум было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РА в отношении Бармышава Баграта Беслановича, 1997 г. р.
Органом предварительного расследования установлено, что водитель автомобиля «Mercedes-Benz» Баграт Бармышава, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на улицу Ардзинба, предназначенную для одностороннего движения, двигаясь со скоростью не менее 110 км/ч, на перекрестке с улицей Джонуа столкнулся с автомобилем марки «Hyundai Tucson» под управлением Ачба Л.Г., 1999 г. рождения, ехавшей по улице Джонуа со стороны улицы Когониа в направлении улицы Гулиа.
По результатам рассмотрения представления прокурора Верховным судом Республики Абхазия постановление Сухумского городского суда о прекращении уголовного дела было отменено и материалы уголовного дела возвращены в Сухумский суд на новое рассмотрение.
