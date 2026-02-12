 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА БАГРАТА БАРМЫШАВА ВОЗВРАЩЕНЫ В СУХУМСКИЙ СУД НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Новости Четверг, 12 февраля 2026 20:43
Оцените материал
(0 голосов)
МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА БАГРАТА БАРМЫШАВА ВОЗВРАЩЕНЫ В СУХУМСКИЙ СУД НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Как сообщалось ранее в СМИ, следственным отделом УВД по г. Сухум было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РА в отношении Бармышава Баграта Беслановича, 1997 г. р.

Органом предварительного расследования установлено, что водитель автомобиля «Mercedes-Benz» Баграт Бармышава, находясь в нетрезвом состоянии, выехал на улицу Ардзинба, предназначенную для одностороннего движения, двигаясь со скоростью не менее 110 км/ч, на перекрестке с улицей Джонуа столкнулся с автомобилем марки «Hyundai Tucson» под управлением Ачба Л.Г., 1999 г. рождения, ехавшей по улице Джонуа со стороны улицы Когониа в направлении улицы Гулиа.

По результатам рассмотрения представления прокурора Верховным судом Республики Абхазия постановление Сухумского городского суда о прекращении уголовного дела было отменено и материалы уголовного дела возвращены в Сухумский суд на новое рассмотрение.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 12 февраля 2026 20:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МОЛОДЫЕ ДИПЛОМАТЫ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ МАМД ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ВСТУПИЛИ В ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.