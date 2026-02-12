 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

МОЛОДЫЕ ДИПЛОМАТЫ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ МАМД

Новости Четверг, 12 февраля 2026 20:41
МОЛОДЫЕ ДИПЛОМАТЫ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ МАМД

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Члены Совета молодых дипломатов (СМД) при МИД Республики Абхазия Астанда Патарая, Виктория Малания, Астамур Асабуа и Саид Тарба приняли участие в Первой конференции международной Ассоциации молодых дипломатов (МАМД) в режиме видеосвязи.

На площадке МГИМО собрались представители московского дипломатического корпуса, молодые сотрудники внешнеполитических ведомств, представители международных организаций и органов власти.

Участники форума ознакомились с ведущими российскими образовательными проектами. Кроме того, была проведена установочная сессия Секретариата МАМД, который был официально открыт «на полях» конференции и будет действовать на базе Университета МГИМО.

Международная Ассоциация молодых дипломатов была официально создана при поддержке руководства МИД России в 2021 г. и является уникальной дискуссионной платформой для развития профессиональных связей, укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества, расширения пространства доверия между государствами.

На данный момент организация объединяет более 250 молодых сотрудников внешнеполитических ведомств из 61 страны.

СМД при МИД Республики Абхазия является постоянным участником Международной Ассоциации с 2022 года.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 12 февраля 2026 20:43

