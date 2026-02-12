 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

В МВД ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ

Четверг, 12 февраля 2026
В МВД ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял начальника Экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД России по Краснодарскому краю полковника полиции Владимира Омельченко.

Во встрече приняли участие первый заместитель министра Руслан Ажиба, представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Голенков, директор Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России Юрий Марышев, начальник ЭКЦ МВД Абхазии Руслан Дбар.

Наиболее приоритетным направлением начальник ЭКЦ Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Владимир Омельченко назвал автотехническую экспертизу. Кроме того, в планах совместного сотрудничества организация на базе экспертно-криминалистического центра ДНК-экспертиз.

В завершение встречи стороны обсудили ряд вопросов по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества ведомств двух стран.

Об этом сообщает сайт МВД.

