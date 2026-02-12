В МВД ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПО ВОПРОСАМ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ
Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял начальника Экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД России по Краснодарскому краю полковника полиции Владимира Омельченко.
Во встрече приняли участие первый заместитель министра Руслан Ажиба, представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Голенков, директор Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России Юрий Марышев, начальник ЭКЦ МВД Абхазии Руслан Дбар.
Наиболее приоритетным направлением начальник ЭКЦ Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Владимир Омельченко назвал автотехническую экспертизу. Кроме того, в планах совместного сотрудничества организация на базе экспертно-криминалистического центра ДНК-экспертиз.
В завершение встречи стороны обсудили ряд вопросов по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества ведомств двух стран.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
