ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание, посвященное вопросам усиления контроля за качеством товаров, производимым и реализуемым на территории Абхазии. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, министр экономики Теймураз Миквабия, председатель Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Нарсоу Сангулия, начальник Государственной ветеринарной службы Роман Джопуа.

Руководители центральных органов госуправления проинформировали о проводимой работе в целях пресечения оборота некачественной продукции.

Реализуется комплексный подход, включающий регулярные инспекции торговых объектов, лабораторные исследования продукции и применение мер административного воздействия. Особое внимание уделяется товарам, наиболее часто подвергающимся фальсификации – мёду, сырам, алкогольным и безалкогольным напиткам, реализуемым без надлежащей упаковки и маркировки.

Премьер-министр подчеркнул, что обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защита прав потребителей является важнейшей задачей государства.

«В этом направлении необходимо усилить межведомственное взаимодействие. Государственные органы должны предпринимать все меры для обеспечения защиты наших граждан от приобретения некачественных товаров», – отметил Владимир Делба.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

