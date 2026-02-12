ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВАЛЕРИЯ ГАМГИА
Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Государственной комиссии по сохранению творческого наследия Валерия Гамгиа. Комиссия создана распоряжением премьер-министра в целях сохранения и популяризации творческого наследия выдающегося художника, графика, живописца-монументалиста, Заслуженного художника Абхазской АССР, члена Союза художников Абхазии и СССР, участника Народного форума Абхазии «Аидгылара», автора Государственной символики Республики Абхазия, награжденного орденом Леона Валерия Валиковича Гамгиа.
Комиссию возглавляет вице-премьер Джансух Нанба.
В комиссию входят министр культуры, сын Валерия Гамгиа, художники, художники-реставраторы, живописцы, графики, сценографы, общественно-политические деятели.
На первом заседании комиссии обсудили вопросы, связанные с увековечением памяти художника. Было решено создать реестр работ Валерия Гамгиа.
Работа комиссии продолжится.
Последнее от Super User
- ТИМУР АГРБА ПОСЕТИЛ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВОСПИТАННИЦ СЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЮСШ №1
- РОССИЯ ВЕДЕТ РАБОТУ НАД РАЗБЛОКИРОВАНИЕМ ВСЕХ ПУТЕЙ НА КАВКАЗЕ
- ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ВСТУПИЛИ В ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
- МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНОГО ДЕЛА БАГРАТА БАРМЫШАВА ВОЗВРАЩЕНЫ В СУХУМСКИЙ СУД НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ
- МОЛОДЫЕ ДИПЛОМАТЫ АБХАЗИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИИ МАМД