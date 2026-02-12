 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВАЛЕРИЯ ГАМГИА

Новости Четверг, 12 февраля 2026 20:32
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВАЛЕРИЯ ГАМГИА

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Государственной комиссии по сохранению творческого наследия Валерия Гамгиа. Комиссия создана распоряжением премьер-министра в целях сохранения и популяризации творческого наследия выдающегося художника, графика, живописца-монументалиста, Заслуженного художника Абхазской АССР, члена Союза художников Абхазии и СССР, участника Народного форума Абхазии «Аидгылара», автора Государственной символики Республики Абхазия, награжденного орденом Леона Валерия Валиковича Гамгиа.​

Комиссию возглавляет вице-премьер Джансух Нанба.

В комиссию входят министр культуры, сын Валерия Гамгиа, художники, художники-реставраторы, живописцы, графики, сценографы, общественно-политические деятели.

На первом заседании комиссии обсудили вопросы, связанные с увековечением памяти художника. Было решено создать реестр работ Валерия Гамгиа.

Работа комиссии продолжится.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 12 февраля 2026 20:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. ТАИФА АДЖБА СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДИМЫХ И РЕАЛИЗУЕМЫХ ТОВАРОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.