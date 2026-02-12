Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Государственной комиссии по сохранению творческого наследия Валерия Гамгиа. Комиссия создана распоряжением премьер-министра в целях сохранения и популяризации творческого наследия выдающегося художника, графика, живописца-монументалиста, Заслуженного художника Абхазской АССР, члена Союза художников Абхазии и СССР, участника Народного форума Абхазии «Аидгылара», автора Государственной символики Республики Абхазия, награжденного орденом Леона Валерия Валиковича Гамгиа.​