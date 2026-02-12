 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. ТАИФА АДЖБА

Новости Четверг, 12 февраля 2026 20:16
Оцените материал
(0 голосов)
НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. ТАИФА АДЖБА

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Анзор Мукба, Заира Тхайцук и Гунда Сакания стали лауреатами премии им. Таифа Аджба.

– Анзор Мукба – за пьесу «Жьабаӷь фырхаҵа» («Храбрый заяц»);

– Заира Тхайцук – за рассказ «Аҳамҭа» («Подарок»);

– Гунда Сакания – за сборник стихов «Ашәҭқәа рашәа» («Песня цветов»).

Премия присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие значимыми в абхазской художественной литературе, сообщает Министерство культуры.

К участию в конкурсе допускались произведения, изданные в период с 2022 по 2024 год.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Четверг, 12 февраля 2026 20:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В КМ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ВАЛЕРИЯ ГАМГИА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.