НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. ТАИФА АДЖБА
Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Анзор Мукба, Заира Тхайцук и Гунда Сакания стали лауреатами премии им. Таифа Аджба.
– Анзор Мукба – за пьесу «Жьабаӷь фырхаҵа» («Храбрый заяц»);
– Заира Тхайцук – за рассказ «Аҳамҭа» («Подарок»);
– Гунда Сакания – за сборник стихов «Ашәҭқәа рашәа» («Песня цветов»).
Премия присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие значимыми в абхазской художественной литературе, сообщает Министерство культуры.
К участию в конкурсе допускались произведения, изданные в период с 2022 по 2024 год.
