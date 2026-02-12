В КМ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян провел совещание по вопросам перспективы образования особо охраняемых природных территорий в восточной части Абхазии с учетом сохранения и развития лесосхозяйственной отрасли страны. В нем приняли участие представители Государственного комитета по экологии и природопользованию, Государственного управления лесного хозяйства и Аппарата Кабинета министров.

Как отмечают представители природоохранного ведомства, в восточной части страны сосредоточено немало уникальных природных комплексов, имеющих природоохранное значение, в частности, в Ткуарчалском и Галском районах.

Учитывая существующие перспективы развития в стране туристической отрасли и повышения интереса активных туристов к природным комплексам, в том числе, расположенным в предгорных и горных зонах, по мнению экологов, в целях сохранения природных комплексов и регулирования туристической нагрузки, необходимо придать указанным территориям статус особо охраняемых природных территорий.

В настоящее время предгорные и горные зоны, покрытые лесом, в соответствии с законодательством Абхазии входят в единый государственный лесной фонд и находятся в ведении Государственного управления лесного хозяйства.

Руководитель государственного лесохозяйственного ведомства страны отметил, что охрана и воспроизводство леса в соответствии с законодательством осуществляется в рамках лесохозяйственной деятельности, регулируемой Государственным управлением лесного хозяйства.

Вице-премьер подчеркнул, что развитие особо охраняемых природных территорий, безусловно, является важным направлением деятельности государства, и отметил о необходимости продолжать работу в этом направлении. В частности, необходимо определить конкретные территории, представляющий природоохранный интерес, провести границы и подготовить научное обоснование необходимости придания указанным территориям статуса особо охраняемых природных территорий. При этом вице-премьер обратил внимание на то, что лесохозяйственная отрасль также должна развиваться и функционировать в соответствии с требованиями лесного законодательства на территориях, приемлемых для лесохозяйственного освоения без нанесения вреда окружающей среде.

Вице-премьер поручил продолжить совместную работу и предложил расширить круг участников работы посредством создания рабочей группы с привлечением представителей научного сообщества, местных администраций и других государственных органов.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.