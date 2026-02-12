 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ БОЛЕЕ 600 ПАЧЕК СИГАРЕТ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 12 февраля 2026 15:01
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ БОЛЕЕ 600 ПАЧЕК СИГАРЕТ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В пункте пропуска МАПП Адлер при проведении таможенного контроля автотранспортных средств был остановлен автомобиль марки ВАЗ 21150, прибывший из Республики Абхазия. Нервное поведение водителя, неестественный внешний вид колес транспортного средства вызвали подозрение у сотрудников таможни. После осмотра машины на МИДК была установлена вероятность наличия посторонних вложений.

«В ходе досмотра транспортного средства в передних и задних колесах была обнаружена сокрытая табачная продукция, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Антон Александров. – После разбортировки колес из них было извлечено 624 пачки (12480 штук) сигарет».

Сигареты марки «GAGRA RED American Blend», произведенные в Абхазии, перевозились без обязательной маркировки средствами идентификации и российских акцизных марок. Табачные изделия и транспортное средство, использованное для незаконной перевозки, изъяты. Возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.

С начала 2026 г. таможенным постом возбуждено 200 дел об административных правонарушениях (за аналогичный период 2025 г. - 178 дел), из них по фактам незаконного перемещения табачной продукции 147 дел.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 12 февраля 2026 15:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 30 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.