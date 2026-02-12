ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ БОЛЕЕ 600 ПАЧЕК СИГАРЕТ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В пункте пропуска МАПП Адлер при проведении таможенного контроля автотранспортных средств был остановлен автомобиль марки ВАЗ 21150, прибывший из Республики Абхазия. Нервное поведение водителя, неестественный внешний вид колес транспортного средства вызвали подозрение у сотрудников таможни. После осмотра машины на МИДК была установлена вероятность наличия посторонних вложений.

«В ходе досмотра транспортного средства в передних и задних колесах была обнаружена сокрытая табачная продукция, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Антон Александров. – После разбортировки колес из них было извлечено 624 пачки (12480 штук) сигарет».

Сигареты марки «GAGRA RED American Blend», произведенные в Абхазии, перевозились без обязательной маркировки средствами идентификации и российских акцизных марок. Табачные изделия и транспортное средство, использованное для незаконной перевозки, изъяты. Возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.

С начала 2026 г. таможенным постом возбуждено 200 дел об административных правонарушениях (за аналогичный период 2025 г. - 178 дел), из них по фактам незаконного перемещения табачной продукции 147 дел.