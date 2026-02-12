30 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ
Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК РА и ОБК и ТП т/п Псоу ГТК РА с привлечением сотрудников УВД по г. Сухум и департамента технического энергетического надзора, осмотрели подсобное нежилое помещение домовладения, расположенного по ул. Аланская в г. Сухум, где проживает гражданин Фатеев С. В.
В ходе осмотра помещения были обнаружены и изъяты аппараты для добычи криптовалюты различных наименований в общем количестве 30 единиц, а именно: «AISIN MINER A1» в количестве 12 единиц, «ANT MINER L3+» в количестве 8 единиц, «INNOSILICON T2T» в количестве 10 единиц. Во время обнаружения все аппараты функционировали.
Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
