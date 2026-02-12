30 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ ИЗЪЯЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 12 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК РА и ОБК и ТП т/п Псоу ГТК РА с привлечением сотрудников УВД по г. Сухум и департамента технического энергетического надзора, осмотрели подсобное нежилое помещение домовладения, расположенного по ул. Аланская в г. Сухум, где проживает гражданин Фатеев С. В.