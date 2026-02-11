 

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ ПОРУЧИЛ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Новости Среда, 11 февраля 2026 18:47
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ ПОРУЧИЛ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба проинспектировал ход модернизации электросетевого хозяйства и оснащения абонентов приборами учета электрической энергии. В настоящее время работы проходят одновременно в нескольких многоквартирных домах Нового района г. Сухум.

Проводится замена силовых кабельных линий и обновление внутриподъездного оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии. Устанавливаются щиты с приборами учета.

По итогам осмотра Батал Мушба поручил профильным службам обеспечить неукоснительное соблюдение графиков производства работ, их ускорения и осуществлять контроль качества на всех этапах реализации проекта.

