МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ ПОРУЧИЛ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба проинспектировал ход модернизации электросетевого хозяйства и оснащения абонентов приборами учета электрической энергии. В настоящее время работы проходят одновременно в нескольких многоквартирных домах Нового района г. Сухум.

Проводится замена силовых кабельных линий и обновление внутриподъездного оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии. Устанавливаются щиты с приборами учета.

По итогам осмотра Батал Мушба поручил профильным службам обеспечить неукоснительное соблюдение графиков производства работ, их ускорения и осуществлять контроль качества на всех этапах реализации проекта.