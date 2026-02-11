ЗАСЕДАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКАЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Расширенное заседание комиссии по развитию госязыка, образования, науки, культуры и духовного наследия, состоялось в Общественной палате. Во встрече, посвященной обсуждению актуальных вопросов Апсуара приняли участие министр просвещения Хана Гунба, ученые и школьные учителя.

Они озвучили разные предложения, касающиеся сохранения и развития национального самосознания и абхазского языка.

Доктор филологических наук Екатерина Бебиа считает полезным организацию постановок спектаклей по Апсуара выпускниками школ, конкурса на лучший фильм на абхазском, проведение мастер-классов, а также мероприятий для сближения учеников сельских и городских школ.

Министр просвещения Хана Гунба поддержала инициативы отметив, что с нового учебного года ведомство планирует вовлекать в мероприятия, проходящие в сельских школах учащихся из городов.

Она добавила, что работа по подготовке учителей-наставников, которые будут передавать знания ученикам о культуре и традициях абхазов, продолжается. Сегодня этим уже занимаются проводят 18 преподавателей.

Хана Гунба также сообщила, что в рамках проекта в Очамчырском и Гагрском лицеях-интернатах создадут летние лагеря посвященные теме Апсуара. Планируется, что они смогут принять около 800 детей.