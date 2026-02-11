 

КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО И.О. ГЛАВЫ

Новости Среда, 11 февраля 2026 18:40
КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОНА ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО И.О. ГЛАВЫ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу Администрации Ткуарчалского района нового и.о. главы Германа Качарава. В мероприятии принял участие вице-президент Беслан Бигвава.

Глава государства выразил Исидору Дочия благодарность за проделанную работу и ответственный подход к развитию района. Бадра Гунба пожелал новому и.о.главы Администрации успехов в реализации намеченных планов и плодотворной работы на благо жителей района.

Исидор Дочия поблагодарил президента и коллектив Администрации за совместную плодотворную работу и выразил уверенность, что новый руководитель продолжит курс на развитие района.

Герман Качарава поблагодарил президента за оказанное доверие и выразил уверенность, что поддержка жителей Ткуарчала и руководства страны позволит успешно реализовать все планы по развитию района.

Новый и.о. главы Администрации также выразил благодарность Исидору Дочия, отметив значительный объем работы, проделанной для развития города за последние годы, и подчеркнул готовность продолжать работу в этом направлении.

