ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Среда, 11 февраля 2026 18:30
Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В связи с проведением ремонтных работ по ул.Акиртава - Кодорское шоссе, завтра, 12 февраля, с 01.00ч до 18:00 будет прекращена подача воды на ул.Кодорское шоссе, Братьев Зантария, Апсильскую, в с. Дзыгута, на ул.Чанба, в с. Баслата и район Турбазы.

