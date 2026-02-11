НАЧАТ РЕМОНТ 2-ОЙ СУХУМСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Во 2-ой сухумской поликлинике ведется ремонт помещений. На это столичная администрация заложила в бюджет 2026 года финансовые средства.
Поликлиника обслуживает около 13 тысяч человек – прикреплены жители Старого посёлка, Нового района, Маяка, «Кинопроката» и «Колоса». В помещениях лечебного учреждения давно требовался ремонт и в нынешнем году администрация Сухума изыскала средства.
Во 2-ой сухумской поликлинике работают около 50 сотрудников – узкопрофильных специалистов, участковых врачей и медработников.
Ремонт – долгожданное событие как для сотрудников, так и для пациентов, так как прием будет вестись в комфортных условиях.
Последнее от Super User
