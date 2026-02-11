 

ВОЗОБНОВЛЕН ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ «МАЯК-КАШТАК»

Новости Среда, 11 февраля 2026 18:22
ВОЗОБНОВЛЕН ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ «МАЯК-КАШТАК»

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Сухуме возобновлен троллейбусный маршрут «Маяк-Каштак». Общественный транспорт не ездил по нему около трех лет из-за нехватки подвижного состава, проблем с подстанциями и сетями. Возобновление маршрута стало возможным в рамках договоренностей президента Бадры Гунба и первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Троллейбусы – это подарок от руководства администрации Санкт-Петербурга. Большое содействие в реализации проекта оказал губернатор северной столицы России Александр Беглов.

Параллельно новые троллейбусы появились на маршрутах Новый район – Рынок и Старый поселок – Рынок.

Троллейбусы – низкопольные, удобны для людей с ОВЗ и родителей с колясками. Каждый из них вмещает 100 пассажиров, 24 места – сидячие. Зимой троллейбусы ездят с 06:00 до 20:00, летом – до 21:00.

