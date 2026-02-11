 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРОДОЛЖАЕТ СНОС НЕЗАКОННЫХ ПОСТРОЕК

Новости Среда, 11 февраля 2026 18:19
Оцените материал
(0 голосов)
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРОДОЛЖАЕТ СНОС НЕЗАКОННЫХ ПОСТРОЕК

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Коммунальные службы демонтируют незаконную постройку на улице Имама Шамиля.

«Жители возвели постройку на пешеходной части и также на ливневом коллекторе. Это незаконно и весьма опасно. Кроме того, постройка мешает проведению ремонтных работ коллектора. Поэтому мы ее сносим. По поручению главы города Сухум Тимура Агрба, этому направлению мы уделяем особое внимание. Также будут сноситься поэтапно другие незаконные постройки», – сказал замглавы столичной администрации Константин Тарба.

В отношении выявленных незаконных объектов администрацией будут приниматься меры, предусмотренные действующим законодательством.

Администрация рекомендует всем собственникам и пользователям земельных участков заблаговременно проверять наличие необходимых разрешительных документов перед началом строительства, реконструкции или установки капитальных объектов.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 11 февраля 2026 18:21

