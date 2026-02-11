КОНЦЕРТ В МОСКОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. 10 февраля в Камерном зале московской государственной филармонии имени П.И. Чайковского прошел замечательный концерт, организованный в рамках специального приза от члена жюри конкурса-лаборатории Яны Иваниловой. Это событие стало частью её авторского абонемента «Молодые певцы русской вокальной школы».

Концерт собрал талантливых молодых исполнителей, среди которых лауреаты III Музыкального конкурса Алисы Гицба, Софья Сакания и Мария Самусева. Их выступления были наполнены эмоциональностью и мастерством, продемонстрировав высокий уровень подготовки участников конкурса. Партия фортепиано, исполнена лучшим концертмейстером конкурса 2024 года Викторией Ивановой.

Этот вечер стал ярким событием музыкальной жизни Москвы, подарив зрителям незабываемые впечатления и вдохновив артистов на новые творческие достижения.

Проект «IV Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Абхазия.