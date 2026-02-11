ПЕРВАЯ ПАРТИЯ МИМОЗЫ ВВЕЗЕНА ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ
Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Сочинские таможенники оформили первые 120 кг «золотых» цветов. Мимозу везут во все регионы России. Хрупкий груз перевозят в закрытом виде и при поддержании низкого температурного режима. Основные поставки мимозы ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта.
«Современные средства таможенного контроля позволяют проверять грузовые транспортные средства без выгрузки цветочных партий, максимально быстро и эффективно», – отметил начальник Сочинской таможни Иван Бурлака.
В 2025 году из Абхазии ввезли более 400 тонн этого растения.