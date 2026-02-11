 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ МИМОЗЫ ВВЕЗЕНА ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Новости Среда, 11 февраля 2026 13:10
Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Сочинские таможенники оформили первые 120 кг «золотых» цветов. Мимозу везут во все регионы России. Хрупкий груз перевозят в закрытом виде и при поддержании низкого температурного режима. Основные поставки мимозы ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта.

«Современные средства таможенного контроля позволяют проверять грузовые транспортные средства без выгрузки цветочных партий, максимально быстро и эффективно», – отметил начальник Сочинской таможни Иван Бурлака.

В 2025 году из Абхазии ввезли более 400 тонн этого растения.

