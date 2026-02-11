ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАССЕ У ВЪЕЗДА В СУХУМ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. С 1 января текущего года участки дороги, ранее находившиеся в зоне ответственности госкомпании «Абхазавтодор», начали убирать столичные службы – «Благоустройство» и «Зелёный город».

Как рассказал замглавы администрации Сухума Константин Тарба, к расчистке ливневых коллекторов подключены все службы – дорожно-ремонтные и «Водоканал».

Одновременно такие же работы проводятся с восточный стороны въезда в столицу – на Кодорском шоссе.