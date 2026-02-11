 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАССЕ У ВЪЕЗДА В СУХУМ

Среда, 11 февраля 2026 13:07
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАССЕ У ВЪЕЗДА В СУХУМ

Сухум. 11 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. С 1 января текущего года участки дороги, ранее находившиеся в зоне ответственности госкомпании «Абхазавтодор», начали убирать столичные службы – «Благоустройство» и «Зелёный город».

Как рассказал замглавы администрации Сухума Константин Тарба, к расчистке ливневых коллекторов подключены все службы – дорожно-ремонтные и «Водоканал».

Одновременно такие же работы проводятся с восточный стороны въезда в столицу – на Кодорском шоссе.

