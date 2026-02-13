ОЛЕГУ БАРЦИЦ ПРИСВОЕН ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ РАНГ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ о присвоении министру иностранных дел Олегу Мсасовичу Барциц дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Указ подписан в соответствии с Положением о дипломатических рангах, утвержденным Указом президента от 17 августа 2018 года.