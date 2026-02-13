УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МРАНА АСЛАНДЗИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района в Очамчырский районный суд направлено уголовное дело по обвинению Асландзия М. Д. по ч. 4 ст. 105 УК РА. Органом предварительного расследования установлено, что 10 октября 2025 г., примерно в 18:00 ч., Асландзия Мран Денварович на автомашине марки Тойота Вокси под управлением Асландзия Вячеслава Нодариевича прибыли в с. Кындыг Очамчырского района по месту проживания Асландзия Алана Эдуардовича, откуда забрав последнего и Киут Арсоу Амерановича, выехали в направлении г. Сухум.

В пути следования Асландзия М.Д. потребовал объяснений от Асландзия А.Э. о достоверности имеющейся у него информации о непристойном поведении с малолетней Трапизонян Д.Д. После получения положительного ответа от Асландзия А.Э. между ними возник конфликт, в ходе которого Асландзия М.Д., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя в качестве орудия преступления туристический складной нож Browning F 216, обладающий колюще-режущими свойствами, нанес три колото-резанные раны в область бедра левой ноги Асландзия А.Э., в результате чего наступила смерть последнего.

Асландзия М. Д. содержится в СИЗО МВД.