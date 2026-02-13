 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МРАНА АСЛАНДЗИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Новости Пятница, 13 февраля 2026 13:35
Оцените материал
(0 голосов)
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МРАНА АСЛАНДЗИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района в Очамчырский районный суд направлено уголовное дело по обвинению Асландзия М. Д. по ч. 4 ст. 105 УК РА. Органом предварительного расследования установлено, что 10 октября 2025 г., примерно в 18:00 ч., Асландзия Мран Денварович на автомашине марки Тойота Вокси под управлением Асландзия Вячеслава Нодариевича прибыли в с. Кындыг Очамчырского района по месту проживания Асландзия Алана Эдуардовича, откуда забрав последнего и Киут Арсоу Амерановича, выехали в направлении г. Сухум.

В пути следования Асландзия М.Д. потребовал объяснений от Асландзия А.Э. о достоверности имеющейся у него информации о непристойном поведении с малолетней Трапизонян Д.Д. После получения положительного ответа от Асландзия А.Э. между ними возник конфликт, в ходе которого Асландзия М.Д., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, используя в качестве орудия преступления туристический складной нож Browning F 216, обладающий колюще-режущими свойствами, нанес три колото-резанные раны в область бедра левой ноги Асландзия А.Э., в результате чего наступила смерть последнего.

Асландзия М. Д. содержится в СИЗО МВД.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 13 февраля 2026 13:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОЛЕГУ БАРЦИЦ ПРИСВОЕН ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ РАНГ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА В ОТНОШЕНИИ КОКАЯ, ДУМАВА И АРДЗЫНБА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.