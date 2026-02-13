ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА В ОТНОШЕНИИ КОКАЯ, ДУМАВА И АРДЗЫНБА

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В прокуратуру города Сухум добровольно явились граждане Кокая Гарри Гурамович, Думава Хына Владимирович и Ардзинба Алмасхан Зурабович, подозреваемые по уголовному делу, возбужденному 22 декабря 2025 года по факту событий, имевших место 05 ноября 2025 года в офисе газеты «Абхазский вестник».

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Кокая Г.Г., Думава Х.В. и Ардзинба А.З. были задержаны, после чего органом предварительного расследования в Сухумский городской суд направлены ходатайства об избрании в отношении указанных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста.

По результатам рассмотрения, суд признал доводы органа предварительного расследования обоснованными и удовлетворил заявленные ходатайства. В отношении Кокая Г.Г., Думава Х.В. и Ардзинба А.З. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кокая Г.Г. и Ардзинба А.З. разрешено ежедневно покидать жилое помещение сроком не более одного часа в сутки в период времени, установленный судом, с соблюдением возложенных ограничений и запретов.

Думава Х.В. предоставлено право покидать жилое помещение сроком не более двух часов в сутки в установленный судом период времени, также при условии соблюдения требований меры пресечения, предусмотренных действующим законодательством.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.