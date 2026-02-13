 

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
АБХАЗСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ПРЕДСТАВИЛ СВОИ ПОСТАНОВКИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Новости Пятница, 13 февраля 2026 13:58
Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба находится на трехдневных гастролях в Северной Осетии. Они проходят с 11 по 13 февраля в рамках его 95-го юбилейного сезона. Театры договорились о культурном обмене: в сентябре Северо-Осетинский государственный академический театр имени В.В. Тхапсаева планирует ответный визит в Абхазию. Об этом сообщила генеральный директор абхазского театра Хибла Мукба.

«Между абхазским и осетинским театрами было достигнуто соглашение о культурном обмене. Мы очень счастливы, что первые гастроли в 2026 году начинаем именно с Владикавказа», – отметила Мукба.

Она также выразила благодарность руководству Северо-Осетинского театра и его художественному руководителю Гиви Валиеву за сотрудничество.

Режиссёр Мадина Аргун поделилась, что при составлении программы фестиваля особое внимание было уделено жанровому разнообразию.

«Нам хотелось показать максимальную палитру репертуара. Совместно с Хиблой Леонидовной мы решили представить и комедию, и классическую драму, и, конечно, национальную историю, которая отражает быт и традиции абхазов», – сказала она. В первый день зрителям показали спектакль «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки.

На вопрос о том, какой посыл несёт спектакль, режиссёр ответила: «Хотя мы иногда утверждаем, что работаем для публики, чаще всего в своих произведениях мы выражаем личные переживания. В этом случае мы обратились к мировой классике».

Художественный руководитель Северо-Осетинского театра Гиви Валиев подчеркнул, что дружба коллективов имеет глубокие корни: «Эти мосты строили не мы, а наши предшественники. Я помню, как абхазский театр приезжал сюда на все фестивали, включая «Сцену без границ». Каждый раз их постановки имели здесь успех. Позже я и сам ездил к ним на гастроли. Это традиции, которые мы обязаны сохранять. Театр – это не просто сцена, где встречаются актёры, но и место, где переплетаются культуры и народы. Сегодня мы принимаем коллектив, сильный своими традициями и уникальным взглядом на жизнь». Валиев также отметил особую миссию национальных театров. «Осетинский и Абхазский театры бережно хранят свою идентичность. Спектакли, которые привезли коллеги, безусловно, лучшие в их репертуаре. У национальных театров много общего – боли и страдания наших народов часто пересекаются. Мы хорошо знакомы с творчеством друг друга: я сам ставил «Кровавую свадьбу» в Молодежном абхазском театре. Теперь мы ждем ответного визита – Осетинский театр выступит в Абхазии 10 сентября».

Хибла Мукба, которая уже 25 лет служит в театре, рассказала о совмещении административной работы и творчества: «До того, как музыка стала частью моей жизни, появился театр. Для меня эти два искусства дополняют друг друга. Да, сейчас руководство театром поглощает почти всё мое время, но я надеюсь, что найду его и для музыки».

В спектакле «Дом Бернарды Альбы» Хибла Мукба воплощает образ нищенки-музыканта.

«Этот персонаж отличается от остальных тем, что у нее есть то, к чему все стремятся, – свобода. Я считаю себя свободным человеком, и сценический опыт помогает мне доносить смыслы до зрителя более выразительно», – отметила артистка.

Гастроли театров в рамках культурного обмена не только обогащают театральную жизнь обеих республик, но и способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.

Впереди ещё много совместных проектов и творческих встреч, которые будут радовать зрителей своими яркими и самобытными постановками.

Прочитано 8 раз

