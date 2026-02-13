АБХАЗСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ПРЕДСТАВИЛ СВОИ ПОСТАНОВКИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба находится на трехдневных гастролях в Северной Осетии. Они проходят с 11 по 13 февраля в рамках его 95-го юбилейного сезона. Театры договорились о культурном обмене: в сентябре Северо-Осетинский государственный академический театр имени В.В. Тхапсаева планирует ответный визит в Абхазию. Об этом сообщила генеральный директор абхазского театра Хибла Мукба.

«Между абхазским и осетинским театрами было достигнуто соглашение о культурном обмене. Мы очень счастливы, что первые гастроли в 2026 году начинаем именно с Владикавказа», – отметила Мукба.

Она также выразила благодарность руководству Северо-Осетинского театра и его художественному руководителю Гиви Валиеву за сотрудничество.

Режиссёр Мадина Аргун поделилась, что при составлении программы фестиваля особое внимание было уделено жанровому разнообразию.

«Нам хотелось показать максимальную палитру репертуара. Совместно с Хиблой Леонидовной мы решили представить и комедию, и классическую драму, и, конечно, национальную историю, которая отражает быт и традиции абхазов», – сказала она. В первый день зрителям показали спектакль «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Федерико Гарсиа Лорки.

На вопрос о том, какой посыл несёт спектакль, режиссёр ответила: «Хотя мы иногда утверждаем, что работаем для публики, чаще всего в своих произведениях мы выражаем личные переживания. В этом случае мы обратились к мировой классике».

Художественный руководитель Северо-Осетинского театра Гиви Валиев подчеркнул, что дружба коллективов имеет глубокие корни: «Эти мосты строили не мы, а наши предшественники. Я помню, как абхазский театр приезжал сюда на все фестивали, включая «Сцену без границ». Каждый раз их постановки имели здесь успех. Позже я и сам ездил к ним на гастроли. Это традиции, которые мы обязаны сохранять. Театр – это не просто сцена, где встречаются актёры, но и место, где переплетаются культуры и народы. Сегодня мы принимаем коллектив, сильный своими традициями и уникальным взглядом на жизнь». Валиев также отметил особую миссию национальных театров. «Осетинский и Абхазский театры бережно хранят свою идентичность. Спектакли, которые привезли коллеги, безусловно, лучшие в их репертуаре. У национальных театров много общего – боли и страдания наших народов часто пересекаются. Мы хорошо знакомы с творчеством друг друга: я сам ставил «Кровавую свадьбу» в Молодежном абхазском театре. Теперь мы ждем ответного визита – Осетинский театр выступит в Абхазии 10 сентября».

Хибла Мукба, которая уже 25 лет служит в театре, рассказала о совмещении административной работы и творчества: «До того, как музыка стала частью моей жизни, появился театр. Для меня эти два искусства дополняют друг друга. Да, сейчас руководство театром поглощает почти всё мое время, но я надеюсь, что найду его и для музыки».

В спектакле «Дом Бернарды Альбы» Хибла Мукба воплощает образ нищенки-музыканта.

«Этот персонаж отличается от остальных тем, что у нее есть то, к чему все стремятся, – свобода. Я считаю себя свободным человеком, и сценический опыт помогает мне доносить смыслы до зрителя более выразительно», – отметила артистка.

Гастроли театров в рамках культурного обмена не только обогащают театральную жизнь обеих республик, но и способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами.

Впереди ещё много совместных проектов и творческих встреч, которые будут радовать зрителей своими яркими и самобытными постановками.