 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ АРХИВАМ РОССИЙСКОЙ ГОСБИБЛИОТЕКИ ОТКРЫТ В НАЦБИБЛИОТЕКЕ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 13 февраля 2026 14:02
Оцените материал
(0 голосов)
ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ АРХИВАМ РОССИЙСКОЙ ГОСБИБЛИОТЕКИ ОТКРЫТ В НАЦБИБЛИОТЕКЕ АБХАЗИИ

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Доступ к электронным архивам Российской госбиблиотеки открыт в Нацбиблиотеке Абхазии. Все желающие могут прийти в читальный зал и бесплатно пользоваться этой технологией, рассказал Sputnik директор учреждения Борис Чолария. В этом будут помогать библиографы и библиотекари.

«У нас установлено восемь компьютеров. Мы получили доступ к 4,2 миллиона наименований архивных данных. Среди них книги, диссертации, рукописи, научная и учебная литература, нотные и картографические издания. Это огромный массив знаний по всем отраслям», – сообщил Чолария.

Он также выразил надежду на то, что с запуском такого читального зала количество посетителей библиотеки увеличится. Но для этого предстоит уведомить все учебные заведения, вузы, научные учреждения.

Посещать читальный зал можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 13 февраля 2026 14:10

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ПРЕДСТАВИЛ СВОИ ПОСТАНОВКИ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В СПЧ ПРИЗВАЛИ СУХУМ ВЫДАТЬ ЗАОЧНО АРЕСТОВАННОГО В РОССИИ АБХАЗСКОГО ДЕПУТАТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.