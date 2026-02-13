Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Доступ к электронным архивам Российской госбиблиотеки открыт в Нацбиблиотеке Абхазии. Все желающие могут прийти в читальный зал и бесплатно пользоваться этой технологией, рассказал Sputnik директор учреждения Борис Чолария. В этом будут помогать библиографы и библиотекари.

«У нас установлено восемь компьютеров. Мы получили доступ к 4,2 миллиона наименований архивных данных. Среди них книги, диссертации, рукописи, научная и учебная литература, нотные и картографические издания. Это огромный массив знаний по всем отраслям», – сообщил Чолария.

Он также выразил надежду на то, что с запуском такого читального зала количество посетителей библиотеки увеличится. Но для этого предстоит уведомить все учебные заведения, вузы, научные учреждения.

Посещать читальный зал можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.