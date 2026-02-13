 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СПЧ ПРИЗВАЛИ СУХУМ ВЫДАТЬ ЗАОЧНО АРЕСТОВАННОГО В РОССИИ АБХАЗСКОГО ДЕПУТАТА

Новости Пятница, 13 февраля 2026 14:10
Оцените материал
(0 голосов)
В СПЧ ПРИЗВАЛИ СУХУМ ВЫДАТЬ ЗАОЧНО АРЕСТОВАННОГО В РОССИИ АБХАЗСКОГО ДЕПУТАТА

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Cпецслужбы Абхазии должны приложить все усилия для задержания людей, которые подозреваются в серьезном преступлении против россиян, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Ионов. В четверг суд в Сочи заочно арестовал семерых граждан Абхазии, в том числе действующего депутата Кана Кварчия. Известно, что они подозреваются в разбойном нападении на граждан России в Абхазии.

Из открытых материалов следует, что это в деле целый ряд правонарушений, пояснил Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), председатель Национального правозащитнического комитета.

«Речь идет о разбое, нанесении побоев, хищении денег», – уточняет правозащитник.

При этом сегодня фигуранты этого дела скрываются от правосудия.

Сочинский суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении семерых граждан Абхазии. Среди заочно арестованных – депутат парламента республики Кан Кварчия, а также общественники Хын Думаа, Азамат Халбата, Ефрем Кварчия и Давид Накопия. Все они проходят по делу о нападении на граждан России.

Несмотря на то, что депутат Кан Кварчия обладает парламентским иммунитетом в Абхазии, «в отношении него не перестает действовать закон», отметил Ионов.

«В международной практике множество примеров, когда лица, имеющие статус законодателей, задерживались за правонарушения. Дипломатические аспекты регулируются Венской конвенцией о дипотношениях. Любой субъект, обладающий так называемым иммунитетом, может быть привлечен к уголовной ответственности – либо после снятия неприкосновенности в стране, где он является парламентарием, либо на основе двусторонних соглашений, либо по иным нормам права», – пояснил член СПЧ.

По его словам, существуют протоколы ООН и Интерпола о международном розыске. Кроме того, Россия может в одностороннем порядке объявить в международный розыск любого преступника – это допускается как Конституцией РФ, так и нормами международного права.

«Соответственно, Абхазия должна взять на себя обязательства по выдаче лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных преступлений», – считает Ионов.

«Если депутат наделен неприкосновенностью, но совершает противоправные действия, а разбой – это тяжкое преступление, он обязан отвечать по закону, а не прикрываться статусом. Кроме того, депутат – человек, который должен отстаивать закон, а не нарушать его», – рассуждает спикер.

По его мнению, затягивание вопроса с выдачей подозреваемых «неизбежно сказывается на отношениях между нашими странами».

«Россия играет важную роль в поддержке Абхазии, абхазский народ для нас братский. Но когда отдельные лица полагают, что они защищены от справедливости и могут безнаказанно нарушать закон, пусть вспомнят примеры российских парламентариев. Рауф Арашуков был задержан прямо во время заседания Совета Федерации, других депутатов также задерживали на пленарных заседаниях. Закон един для всех – не только для граждан России, но и для иностранцев, совершивших преступления против наших соотечественников», – добавил Ионов.

«Спецслужбы Абхазии обязаны применить все возможные усилия для задержания и ареста этих людей. Недавний пример задержания фигуранта покушения на генерала Генштаба при посредничестве властей ОАЭ показал хороший пример: местные спецслужбы отработали корректно, поскольку человек нарушил закон и по сути является террористом. Здесь также совершено тяжкое преступление – должно последовать справедливое наказание», – подчеркнул член СПЧ.

Ионов считает, что фигуранты должны предстать перед российским судом, где у них будет право «на состязательность в рамках судебного процесса».

Накануне суд в Сочи избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для еще одного бывшего депутата парламента Абхазии – Гарри Кокая. Экс-парламентарий обвиняется в совершении разбоя в особо крупном размере, сообщает «Коммерсант». Подробности этого уголовного дела в настоящий момент не оглашаются.

https://dzen.ru/a/aY4oiNSrMzjM0Y1B?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 13 февраля 2026 14:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ АРХИВАМ РОССИЙСКОЙ ГОСБИБЛИОТЕКИ ОТКРЫТ В НАЦБИБЛИОТЕКЕ АБХАЗИИ МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОЙ И БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.