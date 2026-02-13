МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПРОДОЛЖАЕТ НАРАЩИВАТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОПЕРАТИВНОЙ И БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки органов управления на 2026 год, в Вооруженных Силах Республики Абхазия началась совместная штабная тренировка (СШТ). Мероприятие направлено на совершенствование навыков командного состава в управлении войсками в условиях неопределенной оперативной обстановки с применением новых информационных технологий.

Основной целью тренировки является отработка вопросов взаимодействия между органами государственного управления, штабами всех уровней управления ВС РА и силовыми структурами, силами и средствами обеспечения безопасности при решении разнородных задач при отражении потенциальных угроз.

В ходе СШТ планируется практическое решение задач кризисного реагирования путем действий разноведомственных сил специального назначения на всей территории Абхазии.

Данная тренировка – это очередной, более сложный этап в подготовке штабов и войск Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Общее руководство подготовкой органов управления, штабов и войск осуществляет министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа, а непосредственное – начальник Генерального штаба ВС генерал-полковник Владимир Савченко.