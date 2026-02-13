ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Джансух Нанба провел первое заседание Государственной комиссии по увековечению памяти, изучению и сохранению научного и творческого наследия Станислава Лакоба. В комиссию входят сын Станислава Лакоба Отто Лакоба, соратники Станислава Лакоба – Олег Дамения, Сократ Джинджолия, Валерий Гурджуа и другие общественные и политические деятели, представители АбИГИ, АГУ, главы Минкульта и Минпросвещения, ЦСИ.

Государственная комиссия не позднее 7 апреля 2026 года должна представить на рассмотрение Кабинета министров предложения по увековечению памяти Станислава Лакоба, обеспечению издания неопубликованных рукописей, писем, речей и научных работ ученого.

Госкомиссия создана указом президента Абхазии Бадры Гунба 2 февраля 2026 года в целях увековечения памяти, изучения и сохранения научного и творческого наследия, а также обеспечения издания неопубликованных работ выдающегося ученого, историка-кавказоведа, поэта, публициста, педагога, государственного и общественного деятеля, участника национально-освободительного движения абхазского народа, профессора кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Абхазского государственного университета, академика Адыгской международной академии наук, главного научного сотрудника отдела новой и новейшей истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа, лауреата Государственной премии им. Д. Гулиа, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, соавтора Лыхненского обращения 1989 года, соавтора учебного пособия и учебника «История Абхазии» Станислава Зосимовича Лакоба.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.