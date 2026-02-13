 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА

Новости Пятница, 13 февраля 2026 15:39
ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Джансух Нанба провел первое заседание Государственной комиссии по увековечению памяти, изучению и сохранению научного и творческого наследия Станислава Лакоба. В комиссию входят сын Станислава Лакоба Отто Лакоба, соратники Станислава Лакоба – Олег Дамения, Сократ Джинджолия, Валерий Гурджуа и другие общественные и политические деятели, представители АбИГИ, АГУ, главы Минкульта и Минпросвещения, ЦСИ.

Государственная комиссия не позднее 7 апреля 2026 года должна представить на рассмотрение Кабинета министров предложения по увековечению памяти Станислава Лакоба, обеспечению издания неопубликованных рукописей, писем, речей и научных работ ученого.

Госкомиссия создана указом президента Абхазии Бадры Гунба 2 февраля 2026 года в целях увековечения памяти, изучения и сохранения научного и творческого наследия, а также обеспечения издания неопубликованных работ выдающегося ученого, историка-кавказоведа, поэта, публициста, педагога, государственного и общественного деятеля, участника национально-освободительного движения абхазского народа, профессора кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Абхазского государственного университета, академика Адыгской международной академии наук, главного научного сотрудника отдела новой и новейшей истории Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа, лауреата Государственной премии им. Д. Гулиа, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» II степени, соавтора Лыхненского обращения 1989 года, соавтора учебного пособия и учебника «История Абхазии» Станислава Зосимовича Лакоба.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

