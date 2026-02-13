ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ВОДИТЕЛЯМИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, УСТРОИВШИХ АКЦИЮ НА ГРАНИЦЕ
Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Перед отъездом в Российскую Федерацию Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с водителями большегрузных автомобилей, которые устроили акцию на абхазо-российской границе. Водители рассказали главе государства, что основные сложности и неудобства связаны с требованием полной выгрузки товаров при проведении досмотра.
Президент дал указание соответствующим службам не усложнять процедуры и организовать работу более эффективно, с привлечением большего количества сотрудников, чтобы не создавать значительных трудностей для водителей.
При этом Бадра Гунба подчеркнул, что упрощение процедур не должно идти в ущерб интересам республики. Учитывая исключительную значимость таможенных платежей при формировании доходной части государственного бюджета, президент поручил обеспечить строгую фиксацию всех завозимых в Абхазию товаров.
Глава государства поблагодарил участников внешнеэкономической деятельности за значимый вклад в развитие экономики и ответственный труд, который напрямую влияет на наполняемость государственного бюджета.
В завершение встречи президент еще раз поставил задачу перед Государственным таможенным комитетом и другими профильными ведомствами организовать работу более качественно и оперативно, обеспечив при этом надлежащий уровень государственного контроля.
