ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ВОДИТЕЛЯМИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, УСТРОИВШИХ АКЦИЮ НА ГРАНИЦЕ

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Перед отъездом в Российскую Федерацию Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с водителями большегрузных автомобилей, которые устроили акцию на абхазо-российской границе. Водители рассказали главе государства, что основные сложности и неудобства связаны с требованием полной выгрузки товаров при проведении досмотра.

Президент дал указание соответствующим службам не усложнять процедуры и организовать работу более эффективно, с привлечением большего количества сотрудников, чтобы не создавать значительных трудностей для водителей.

При этом Бадра Гунба подчеркнул, что упрощение процедур не должно идти в ущерб интересам республики. Учитывая исключительную значимость таможенных платежей при формировании доходной части государственного бюджета, президент поручил обеспечить строгую фиксацию всех завозимых в Абхазию товаров.

Глава государства поблагодарил участников внешнеэкономической деятельности за значимый вклад в развитие экономики и ответственный труд, который напрямую влияет на наполняемость государственного бюджета.

В завершение встречи президент еще раз поставил задачу перед Государственным таможенным комитетом и другими профильными ведомствами организовать работу более качественно и оперативно, обеспечив при этом надлежащий уровень государственного контроля.