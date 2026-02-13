 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ВОДИТЕЛЯМИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, УСТРОИВШИХ АКЦИЮ НА ГРАНИЦЕ

Новости Пятница, 13 февраля 2026 16:32
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ВОДИТЕЛЯМИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, УСТРОИВШИХ АКЦИЮ НА ГРАНИЦЕ

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Перед отъездом в Российскую Федерацию Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с водителями большегрузных автомобилей, которые устроили акцию на абхазо-российской границе. Водители рассказали главе государства, что основные сложности и неудобства связаны с требованием полной выгрузки товаров при проведении досмотра.

Президент дал указание соответствующим службам не усложнять процедуры и организовать работу более эффективно, с привлечением большего количества сотрудников, чтобы не создавать значительных трудностей для водителей.

При этом Бадра Гунба подчеркнул, что упрощение процедур не должно идти в ущерб интересам республики. Учитывая исключительную значимость таможенных платежей при формировании доходной части государственного бюджета, президент поручил обеспечить строгую фиксацию всех завозимых в Абхазию товаров.

Глава государства поблагодарил участников внешнеэкономической деятельности за значимый вклад в развитие экономики и ответственный труд, который напрямую влияет на наполняемость государственного бюджета.

В завершение встречи президент еще раз поставил задачу перед Государственным таможенным комитетом и другими профильными ведомствами организовать работу более качественно и оперативно, обеспечив при этом надлежащий уровень государственного контроля.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 13 февраля 2026 16:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА ЛАКОБА ЭШСОУ КАКАЛИЯ И АСЛАНУ КМУЗОВУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.