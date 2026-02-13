ЭШСОУ КАКАЛИЯ И АСЛАНУ КМУЗОВУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ
Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой г. Сухум в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 22 декабря 2025 года по факту событий, произошедших 5 ноября 2025 года в офисе газеты «Абхазский вестник», предъявлено обвинение Какалия Э.И. и Кмузову А.Б.
Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 113 Уголовного кодекса Абхазии (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Предварительное расследование по уголовному делу продолжается. Остальным фигурантам уголовного дела также будет предъявлено обвинение в срок, предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством.
