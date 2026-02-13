 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭШСОУ КАКАЛИЯ И АСЛАНУ КМУЗОВУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ

Новости Пятница, 13 февраля 2026 16:41
Оцените материал
(0 голосов)
ЭШСОУ КАКАЛИЯ И АСЛАНУ КМУЗОВУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой г. Сухум в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 22 декабря 2025 года по факту событий, произошедших 5 ноября 2025 года в офисе газеты «Абхазский вестник», предъявлено обвинение Какалия Э.И. и Кмузову А.Б.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 113 Уголовного кодекса Абхазии (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается. Остальным фигурантам уголовного дела также будет предъявлено обвинение в срок, предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 февраля 2026 16:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ВОДИТЕЛЯМИ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, УСТРОИВШИХ АКЦИЮ НА ГРАНИЦЕ В ВС НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПУТАТА КАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.