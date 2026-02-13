В ВС НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПУТАТА КАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия Агрба А.Н. в рамках расследования уголовного дела №325/816, по событиям, имевшим место 05 ноября 2025 года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник», расположенном по адресу: город Сухум, улица Абазинская, строение №36, в Верховный суд Республики Абхазия направлено представление о даче заключения о наличии оснований для привлечения депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия Кана Валерьевича в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия.