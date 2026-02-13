 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ВС НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПУТАТА КАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

Новости Пятница, 13 февраля 2026 16:44
Оцените материал
(0 голосов)
В ВС НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕПУТАТА КАНА ВАЛЕРЬЕВИЧА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

Сухум. 13 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Республики Абхазия Агрба А.Н. в рамках расследования уголовного дела №325/816, по событиям, имевшим место 05 ноября 2025 года в офисе редакции газеты «Абхазский вестник», расположенном по адресу: город Сухум, улица Абазинская, строение №36, в Верховный суд Республики Абхазия направлено представление о даче заключения о наличии оснований для привлечения депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Кварчия Кана Валерьевича в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с частью 2 статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, рассмотрение представления прокурора проводится в срок не позднее 10 суток со дня его поступления в суд.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 февраля 2026 16:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭШСОУ КАКАЛИЯ И АСЛАНУ КМУЗОВУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.