ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ОТВЕТИЛ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СТРАНОЙ

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба дал интервью Абхазскому телевидению, в котором ответил на наиболее актуальные вопросы, стоящие перед страной. В ходе беседы глава государства дал развернутые комментарии по ключевым направлениям государственной деятельности, подчеркнув важность принимаемых мер для укрепления и развития республики. Гунба затронул темы, касающиеся экономического роста, социальной политики, а также внешнеполитических отношений.

О паспортах

Глава государства напомнил, что в 2000-х годах процесс паспортизации проходил без создания дополнительной нормативной базы. Бадра Гунба провел параллель между нынешними спорами о законности оформления в Абхазии внутренних российских паспортов и массовым получением жителями Абхазии российского гражданства в 2002–2008 годах. Он подчеркнул, что постановка вопроса о «незаконности» нынешних действий может подорвать прошлые достижения.

Президент отметил: «Давайте вспомним и паспортизацию, когда граждане нашей страны воспользовались такой возможностью и получили заграничные паспорта Российской Федерации. Это не регламентировалось никакими нормативно-правовыми документами на территории Абхазии. Получается, что мы ставим под сомнение выдачу этих документов, исходя из той логики и постановки вопроса, которую мы сегодня слышим».

Такая оценка, по его мнению, подрывает стабильность и преемственность международных отношений.

О водительских удостоверениях

Комментируя ситуацию, связанную с обменом водительских удостоверений в республике, президент отметил, что прослеживается «попытка политизировать этот вопрос». Он напомнил, что данная инициатива возникла после множества обращений граждан, занимающихся трансфером и коммерческой деятельностью в Российской Федерации.

Гунба особо подчеркнул, что Россия пошла на беспрецедентный шаг, организовав прием документов непосредственно в Абхазии. «Российская Федерация, учитывая высокий уровень доверия к нашему государству, к гражданам нашей страны, пошла на то, чтобы принимать документы на обмен абхазских водительских удостоверений на территории Республики Абхазия. Это было сделано для удобства наших граждан», — заявил он.

Президент также добавил, что услугой воспользовались тысячи людей, включая тех, кто сейчас выступает с критикой. Он выразил недовольство: «Поставить под сомнение все документы, в том числе и пенсии, выданные здесь, считаю неправильным и несправедливым».

О сотрудничестве с Россией

«Мы должны быть благодарны России за уникальные условия сотрудничества», – сказал президент.

Гунба заявил, что уровень поддержки, которую Российская Федерация оказывает республике, является беспрецедентным и основан на глубоком взаимном уважении. Он призвал граждан ценить союзнические отношения между Абхазией и Россией.

«Я бы хотел бы подчеркнуть, что это делается в рамках союзнических отношений, с уважением к нашей стране и нашим гражданам. … Такие условия создают далеко не всем государством. Мы должны быть благодарны за предоставление таких возможностей», — подчеркнул Гунба.

О стратегическом партнерстве

Президент подчеркнул, что отношения с Российской Федерацией являются ключевым фактором стабильности и развития республики. Он отметил, что союз с Россией обеспечивает безопасность границ и создает условия для экономического роста.

«Считаю уровень взаимоотношений между нашими странами высоким, доверительным. … Альтернативы этим отношениям у Абхазии нет. Между нашими странами именно стратегические, союзнические взаимоотношения… Мы должны укреплять свою государственность, в том числе, я говорю открыто, с использованием возможностей, которые нам предоставляет Российская Федерация. Но не следует забывать, что эти возможности не бесконечны. Мы должны, пользуясь этим «окном возможностей», укреплять нашу страну», – подчеркнул президент.

Бадра Гунба также призвал общество объективно оценивать внешнеполитическую ситуацию.

«Не надо искать угрозы там, где их нет. Ключи к решению всех вопросов, связанных с будущим нашей страны, находятся у нас. Как мы будем взаимодействовать внутри нашего общества, насколько мы будем сохранять безопасность и общественную стабильность внутри нашей страны, это будет отражением перспектив нашего государства», – сказал президент.

Российская помощь в сфере здравоохранения

Президент напомнил о том, какое важное значение имела работа военного госпиталя в период пандемии, а также проведение масштабной диспансеризации населения.

«Сотни жизней были спасены в рамках деятельности российских врачей. И мы тогда никакие нормативно-правовые базы по деятельности российских структур не создавали. Я бы хотел напомнить историю, связанную с масштабной диспансеризацией. Это же ключевое, существенное направление, касающееся здоровья и жизни наших граждан, в том числе и детского населения. При этом мы также не считали необходимым создание некой нормативно-правовой базы, которая позволила бы осуществлять эту деятельность на территории Абхазии», – сказал Гунба.

Президент подчеркнул необходимость и важность сотрудничества с Россией в медицинской сфере для обеспечения здоровья и безопасности жителей Абхазии.

О задержании Ираклия Бжинава

Президент сообщил, что держит под личным контролем ситуацию с задержанием в Ростове-на-Дону юриста Ираклия Бжинава.

«Данный вопрос я держу лично на контроле. Мы работаем по линии специальных служб по данному задержанию... Мы также проводим все необходимые мероприятия по информированию родственников, родных и близких данного гражданина», – сказал президент.

Он напомнил о том, что ранее МИД давал официальный комментарий по этому вопросу.

О диалоге с оппозицией

Президент подчеркнул важность диалога с оппозицией для поддержания мира и стабильности. Он подтвердил регулярные встречи с представителями оппозиции, отмечая, что прямой контакт между властями и общественными движениями играет ключевую роль в поддержании гражданского спокойствия.

Комментируя консультации по резонансным вопросам, включая инцидент с российскими политтехнологами, президент заявил, что власти взаимодействуют практически со всеми политическими группами.

«Учитывая попытки политизировать данный вопрос, я считаю необходимым поддерживать прямой диалог для сохранения мира и стабильности в обществе. Такие возможности прямого общения создают благоприятные условия, и мы находим точки соприкосновения», – отметил президент.

Он добавил, что большинство политических сил нацелено на укрепление государства, однако некоторые темы требуют конфиденциальности. Взаимодействие с деструктивно настроенными деятелями, преследующими личные интересы, не имеет смысла.

Президент подтвердил намерение продолжать взаимодействие с конструктивными общественными и политическими организациями для обеспечения общественной стабильности.

О топливом рынке

Президент Абхазии заявил о необходимости изменения условий на топливном рынке для обеспечения равенства всех участников.

Глава государства прокомментировал ситуацию с дефицитом топлива на автозаправках республики. Он подтвердил наличие сбоев в поставках и заверил, что лично контролирует решение этой проблемы.

Гунба отметил, что текущие условия на топливном рынке нуждаются в корректировке для защиты интересов и потребителей, и предпринимателей.

«Я сам лично держу этот вопрос на контроле. Осуществляем мероприятия, связанные с регулированием данного вопроса. Считаю, что есть несправедливые условия рынка, эти условия должны быть изменены», – подчеркнул он.

Президент также отметил важную роль частного бизнеса в поддержании баланса в этой сфере на протяжении 30 лет и приветствовал приход крупных компаний. Однако он указал на необходимость соблюдения принципа справедливости: «Когда участвуют более масштабные, крупные компании – это очень хорошо, мы это поощряем, но при розничной торговле все должны быть равны».

О сухумском аэропорте

Подводя итоги первого года работы международного аэропорта «Сухум» имени В. Г. Ардзинба, Гунба подчеркнул, что запуск воздушной гавани стал стратегически верным решением, давшим мощный импульс экономике и курортной сфере.

По словам президента, за прошедший год авиасообщением воспользовались более ста тысяч пассажиров. Это не только обеспечило комфорт туристам и жителям страны, но и принесло значительные доходы в казну.

«Спустя год мы можем понять, что это очень правильное и верное решение. Более сотни тысяч перевезенных авиасообщением. Это удобство, дополнительные налоговые возможности как в республиканский бюджет, так и в бюджет Гулрыпшского района. Хотел бы отметить, что бюджет Гулрыпшского района только за первый год вырос в два раза», – сообщил Бадра Гунба.

Президент также поделился личными впечатлениями, отметив удобство прямого сообщения: «Летать рейсом Сухум-Москва очень приятно, быстро и удобно».

Несмотря на критику, звучавшую на этапе открытия, власти намерены и дальше всемерно способствовать развитию и функционированию главной воздушной гавани страны, которая стала ключевым звеном транспортной доступности республики.

Об энергетике

Президент сообщил, что социального перетока электроэнергии из России хватит до 25-26 февраля. Во время его визита в Москву была достигнута договорённость о дополнительном социальном перетоке в объеме 399 млн кВт⋅ч.

«Данного объёма перетока хватит ориентировочно до 25-26 февраля текущего года. ИнгурГЭС будет вырабатывать необходимый объём электроэнергии в конце марта – начале апреля. Таким образом, проблема дефицита электроэнергии ещё не решена. Я планирую очередную поездку в Москву. Но, если быть откровенным, такого рода поддержка и помощь не может осуществляться на постоянной основе. Нам необходимо предпринимать реальные, действенные шаги, которые позволят обеспечить самостоятельное покрытие дефицита электроэнергии», – отметил президент.

Он также подчеркнул, что Абхазии удалось выработать оптимальную форму потребления электроэнергии. Он сообщил, что с лета начались закупки коммерческого перетока из России, и все расходы были покрыты за счёт средств «Черноморэнерго». Это позволило отказаться от прямого дотирования энергетической компании из бюджета, открыв новые возможности и более рациональное использование ресурсов.

Президент выразил удовлетворение тем, что с 1 октября 2025 по 1 января 2026 в Абхазии не было ограничений на электроэнергию. На этот год планируется заранее закупить дополнительный объём электроэнергии, включая электроэнергию выходного дня, которая дешевле. Это поможет сэкономить миллионы рублей. Президент добавил, что потенциал ИнгурГЭС будет расти, как и качество энергии, которую она производит, и эта работа обязательно продолжится.

О социальном тарифе на электроэнергию и приборах учета

Бадра Гунба поручил Кабмину разработать социальный тариф на электроэнергию для незащищенных слоев населения.

Он напомнил, что 50-процентные льготы уже предусмотрены для сельских учителей, инвалидов I группы, матерей-одиночек, многодетных семей.

Работа предстоит долгая и кропотливая, так как она связана с детализацией данных о каждом плательщике, уточнил он.

«Раз мы говорим, что мы –социально-ориентированное государство, такого рода социальная защита граждан должна быть обеспечена. И мы ее обеспечим», – подчеркнул Гунба.

Глава государства добавил, что собираемость платы за электроэнергию заметно выросла в 2025 году и впервые достигла 53%, в первую очередь благодаря установке приборов учета.

По его словам, установка счетчиков в Гагрском районе привела к снижению уровня потребления электричества на 30%.

Установка приборов учета продолжается, на это выделяются средства из бюджета. Энергетики также занимаются ремонтом сетей, трансформаторов, подстанции.

«Это то, что позволит улучшить качество электроэнергии», – добавил президент.

О электропоезде «Диоскурия»

Работа электропоезда «Диоскурия» позволила перевезти сотни тысяч пассажиров по льготному тарифу, сказал президент и добавил, что этот проект имеет важное социальное значение.

Гунба выразил благодарность первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Владиленовичу Кириенко за содействие в установлении доступных цен на проезд.

Он отметил, что запуск поезда «Диоскурия» проходил под личным кураторством Кириенко. По его инициативе тариф был снижен до 300 рублей, несмотря на себестоимость более чем в тысячу.

«Это отношение к нашей стране, к нашим людям, искреннее желание сделать их жизнь комфортной. Это нужно ценить и поддерживать», – подчеркнул президент.

О международном признании Абхазии

Работа по международному признанию Абхазии и укреплению армии ведется в тесном взаимодействии с Россией, отметил президент

Гунба рассказал о приоритетах внешней политики и мерах по обеспечению безопасности страны. Глава государства подчеркнул, что работа по расширению международного признания продолжается на азиатском, африканском и латиноамериканском направлениях при активной поддержке МИД РФ.

«Во всех этих мероприятиях принимают участие посольства Российской Федерации в тех странах, где мы ведем переговоры… Однако мы постоянно чувствуем давление со стороны Грузии, постоянную попытку нивелировать наши усилия в вопросах признания. Есть вещи, про которые мы пока открыто говорить не можем», – сказал президент.

Отвечая на вопрос журналистов АГТРК о боеготовности вооруженных сил, Бадра Гунба отметил, что прошлый год стал знаковым для силовых структур: в республике прошли самые масштабные учения, направленные на отработку взаимодействия всех подразделений и резервных бригад.

«Мы прикладываем все усилия для переформатирования работы в рамках обеспечения безопасности. Ключевая задача — обеспечить боеспособность армии, частей и подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия, а также активное участие резервных бригад в рамках подготовки и оснащения», – заявил президент.

О человеческих качествах

В интервью Абхазскому телевидению президент Бадра Гунба поделился личными размышлениями о том, как его жизнь и жизнь его семьи изменились после вступления на высокую должность. Он подчеркнул, что публичная роль накладывает особую ответственность как на него, так и на его близких. По словам президента, главными принципами в его работе и повседневной жизни остаются честность перед гражданами и сохранение человеческих качеств.

«Это ответственность перед народом и обществом, это ответственность перед родными людьми. Все, что мы делаем, рассматривается через призму честности, откровенности и чистоты перед гражданами нашей страны. Я стараюсь соответствовать этим требованиям и требую того же от своих близких. Мы не перестали быть обычными людьми. На какой бы ступеньке ты ни был, ты всегда должен оставаться человеком и понимать, что не можешь быть в отрыве от общества», – сказал Бадра Гунба.

Президент отметил, что в условиях небольшого государства, где все тесно взаимодействуют, сохранение искренности и близости к народу является приоритетом, который помогает справляться с «грузом ответственности».

О личном Telegram-канале

Бадра Гунба анонсировал создание личного Telegram-канала для прямой связи с обществом, выражая поддержку идее расширения форматов взаимодействия с гражданами. Он отметил, что современная коммуникация через социальные сети является эффективным инструментом, который активно используют многие мировые лидеры.

«Я считаю, что это хороший способ коммуникации с нашим обществом и обещаю вам, что я обязательно прибегну к такому формату. Да, действительно, я считаю, что такой формат необходим, но при этом необходимо очень взвешенно, разумно доводить те решения, которые принимаются властью», – подчеркнул президент.