СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ПОЭТА АНАТОЛИЯ ЛАГУЛАА
Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В связи с кончиной абхазского поэта, прозаика, публициста, члена Союзов писателей СССР, России и Абхазии, главного редактора журнала «Алашара», лауреата Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа по литературе и Государственной премии Республики Абхазия им. Т. Ш. Аджба, заслуженного деятеля культуры Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, Лагулаа Анатолия Янковича, распоряжением премьер-министра Абхазии создана Государственная комиссию по организации похорон.
Председателем комиссии назначен вице-премьер Республики Абхазия Джансух Нанба.
Государственная комиссия по организации похорон сообщает о том, что церемония прощания с Анатолием Янковичем Лагулаа состоится 18 февраля 2026 года в городе Сухум по адресу: Проспект Аиааира, 39 («Дом учителя»).
Начало гражданской панихиды в 10:30, начало траурного митинга – в 14:00.
