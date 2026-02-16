СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ПОЭТА АНАТОЛИЯ ЛАГУЛАА

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В связи с кончиной абхазского поэта, прозаика, публициста, члена Союзов писателей СССР, России и Абхазии, главного редактора журнала «Алашара», лауреата Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа по литературе и Государственной премии Республики Абхазия им. Т. Ш. Аджба, заслуженного деятеля культуры Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, Лагулаа Анатолия Янковича, распоряжением премьер-министра Абхазии создана Государственная комиссию по организации похорон.