 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ПОЭТА АНАТОЛИЯ ЛАГУЛАА

Новости Понедельник, 16 февраля 2026 14:30
Оцените материал
(0 голосов)
СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ПОЭТА АНАТОЛИЯ ЛАГУЛАА

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В связи с кончиной абхазского поэта, прозаика, публициста, члена Союзов писателей СССР, России и Абхазии, главного редактора журнала «Алашара», лауреата Государственной премии Абхазии им. Д. И. Гулиа по литературе и Государственной премии Республики Абхазия им. Т. Ш. Аджба, заслуженного деятеля культуры Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» III степени, Лагулаа Анатолия Янковича, распоряжением премьер-министра Абхазии создана Государственная комиссию по организации похорон.

Председателем комиссии назначен вице-премьер Республики Абхазия Джансух Нанба.

Государственная комиссия по организации похорон сообщает о том, что церемония прощания с Анатолием Янковичем Лагулаа состоится 18 февраля 2026 года в городе Сухум по адресу: Проспект Аиааира, 39 («Дом учителя»).

Начало гражданской панихиды в 10:30, начало траурного митинга – в 14:00.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 16 февраля 2026 14:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ БАДРА ГУНБА ОТВЕТИЛ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СТРАНОЙ ДЕЛЕГАЦИЯ МИД АБХАЗИИ ОТБЫЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В РЕСПУБЛИКУ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.