ДЕЛЕГАЦИЯ МИД АБХАЗИИ ОТБЫЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В РЕСПУБЛИКУ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация МИД Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Олегом Барциц, отбыла с рабочим визитом в Республику Южная Осетия. В состав делегации входят: замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава, помощник министра Дмитрий Амичба, начальник Департамента стратегического сотрудничества Джемал Бганба, начальник Финансово-планового департамента Владимир Хашиг, референт Департамента государственного протокола Саид Тарба.

В ходе визита пройдут встречи с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, исполняющим обязанности министра иностранных дел Ахсаром Джиоевым, а также с руководством Парламента и других органов государственной власти Южной Осетии.

В рамках переговоров с и.о. министра иностранных дел Ахсаром Джиоевым состоится подписание Плана консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия на 2026-2027 годы.

В ходе рабочей поездки Олег Барциц проведет совещание в Посольстве Республики Абхазия в Республике Южная Осетия, в ходе которого чрезвычайный и полномочный посол Алан Елбакиев доложит о текущей работе Посольства.

Визит продлится до 19 февраля.