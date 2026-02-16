 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Февраль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ МИД АБХАЗИИ ОТБЫЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В РЕСПУБЛИКУ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Новости Понедельник, 16 февраля 2026 14:33
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ МИД АБХАЗИИ ОТБЫЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В РЕСПУБЛИКУ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация МИД Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Олегом Барциц, отбыла с рабочим визитом в Республику Южная Осетия. В состав делегации входят: замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава, помощник министра Дмитрий Амичба, начальник Департамента стратегического сотрудничества Джемал Бганба, начальник Финансово-планового департамента Владимир Хашиг, референт Департамента государственного протокола Саид Тарба.

В ходе визита пройдут встречи с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, исполняющим обязанности министра иностранных дел Ахсаром Джиоевым, а также с руководством Парламента и других органов государственной власти Южной Осетии.

В рамках переговоров с и.о. министра иностранных дел Ахсаром Джиоевым состоится подписание Плана консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Республики Южная Осетия на 2026-2027 годы.

В ходе рабочей поездки Олег Барциц проведет совещание в Посольстве Республики Абхазия в Республике Южная Осетия, в ходе которого чрезвычайный и полномочный посол Алан Елбакиев доложит о текущей работе Посольства.

Визит продлится до 19 февраля.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 16 февраля 2026 14:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ПОЭТА АНАТОЛИЯ ЛАГУЛАА ОТКРЫТ НАБОР УЧАСТНИКОВ В ДЕТСКУЮ ХОРОВУЮ КАПЕЛЛУ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.