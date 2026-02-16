 

ОТКРЫТ НАБОР УЧАСТНИКОВ В ДЕТСКУЮ ХОРОВУЮ КАПЕЛЛУ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 16 февраля 2026 14:37
ОТКРЫТ НАБОР УЧАСТНИКОВ В ДЕТСКУЮ ХОРОВУЮ КАПЕЛЛУ АБХАЗИИ

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии продолжаются прослушивания в Детскую хоровую капеллу. В первых прослушиваниях, которые состоялись 9 февраля, участвовали 12 человек.

«Сегодня проходит второй день прослушиваний. Присоединиться к капелле можно будет на любом этапе её формирования», – сообщила ее организатор и руководитель Софья Ренберг.

Занятия хора запланированы уже на следующую неделю. Ренберг рассказала о том, как идет набор в детский музыкальный коллектив.

По словам хормейстера, в капеллу набирают детей от 6 до 16 лет, поэтому они будут распределены по двум группам – младшей, до периода ломки голоса у мальчиков, и старшей, в которую войдут подростки. На хоровых занятиях дети не только будут петь, но и познакомятся с творчеством композиторов, приобретут опыт совместной деятельности в коллективе.

Организаторы планируют в будущем активное участие хора в концертной жизни Абхазии и гастрольные поездки.

Софья Ренберг – лауреат международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры, преподаватель дирижирования и хоровых дисциплин Сухумского музыкального училища имени А.Ч. Чичба. У Ренберг большой опыт хорового исполнительства, в частности на крупных мероприятиях. В 2014 году в составе хора она участвовала в церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.

Набор в детскую капеллу направлен на поиск талантливых детей, которые затем смогут продолжить обучение в музыкальных учебных заведениях и построить карьеру в хоровых коллективах.

Софья Ренберг отметила хорошую подготовленность претендентов и призналась, что не ожидала такого быстрого набора участников.

Занятия будут проводиться в филармонии по следующему расписанию: в среду в 17:00 и в пятницу в 18:00. Оплата за занятия составит 3 тысячи рублей в месяц.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 16 февраля 2026 14:38

