В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 4Х400 МЕТРОВ
Новости Понедельник, 16 февраля 2026 14:41
Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. На республиканском стадионе г. Сухум состоялось легкоатлетическое соревнование военнослужащих Министерства обороны 4х400 метров. В забегах приняли участие сборные команды различных воинских частей.
Этот вид спорта выбран неслучайно: он требует не только индивидуальной скорости, но и железной выносливости, а также идеальной слаженности при передаче эстафеты – качеств, необходимых каждому военнослужащему.
Победители и призеры были награждены почетными грамотами.
