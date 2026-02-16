В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 4Х400 МЕТРОВ

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. На республиканском стадионе г. Сухум состоялось легкоатлетическое соревнование военнослужащих Министерства обороны 4х400 метров. В забегах приняли участие сборные команды различных воинских частей.

Этот вид спорта выбран неслучайно: он требует не только индивидуальной скорости, но и железной выносливости, а также идеальной слаженности при передаче эстафеты – качеств, необходимых каждому военнослужащему.

Победители и призеры были награждены почетными грамотами.