ПРЕКРАЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛУ ПО ИСКУ ООО «ЭВКАЛИПТ» К КАБМИНУ АБХАЗИИ
Новости Понедельник, 16 февраля 2026 14:44
Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Верховным судом Республики Абхазия в составе председательствующего судьи Авидзба М.З. вынесено определение о прекращении производства по административному делу по административному исковому заявлению ООО «Эвкалипт» к Кабинету Министров Республики Абхазия в связи с его подведомственностью Арбитражному суду.
Иск был направлен на признание незаконным и отмену Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия № 81 от 16 мая 2025 года «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».
Определение может быть обжаловано в Кассационном порядке.
