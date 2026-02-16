 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕКРАЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛУ ПО ИСКУ ООО «ЭВКАЛИПТ» К КАБМИНУ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 16 февраля 2026 14:44
ПРЕКРАЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛУ ПО ИСКУ ООО «ЭВКАЛИПТ» К КАБМИНУ АБХАЗИИ

Сухум. 16 февраля 2026 г. Абхазия-Информ. Верховным судом Республики Абхазия в составе председательствующего судьи Авидзба М.З. вынесено определение о прекращении производства по административному делу по административному исковому заявлению ООО «Эвкалипт» к Кабинету Министров Республики Абхазия в связи с его подведомственностью Арбитражному суду.

Иск был направлен на признание незаконным и отмену Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия № 81 от 16 мая 2025 года «О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 июня 2002 года №117 «О порядке оформления разграничения государственной собственности и формирования Реестра собственности».

Определение может быть обжаловано в Кассационном порядке.

